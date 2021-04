Elfogadták Kovászna költségvetését

A költségvetés tervezetének vitája során főként a Kovászna alsó részé­ben, illetve a felső, vajnafalvi övezetben tervezett befektetések kerültek terítékre. Dr. Enea Nicolae a vajnafalvi közösség nevében több beruházást kért. Például vízvezetéket és lakossági csatlakozásokat a Mihai Eminescu utcában, 22 ezer lejt a vajnafalvi óvodának, mivel a Gábor Áron utcában lévő óvoda számára 67 ezer lejt különítettek el a költségvetésben. Azt is kifogásolta, hogy a költségvetésbe nem foglaltak pénzkeretet a korábban tanácshatározattal elfogadott, az újszülötteknek nyújtandó kelengye csomagok finanszírozására – ezt a tételt a tanácsülésen bele is foglalták a költségvetésbe.

A felvetésekre Gyerő József polgármester válaszolt. A város kiadásai, a befektetések között meg kell találni az egyensúlyt, személy szerint örvend a vajnafalvi fejlesztéseknek is, hiszen ez a körzet is Kovászna része. Gyerő elmondta: pénzügyi és fiskális szempontból is kiegyensúlyozott az előterjesztett költségvetés-tervezet.

A beruházási részben pénzt különítettek el a folyamatban lévő munkálatok részfinanszírozására, az el nem számolható költségek kifizetésére. Figyelmet fordítottak arra is, hogy a helyi hatóságok, városi intézmények igénye is ki legyen elégítve. Pénzt szánnak az évente esedékes kurrens karbantartási munkálatokra, zöldövezetek, utak rendbetételére. Jelentős az összeg, hiszen a lakosság elsősorban ezeknek a munkálatoknak az eredményét látja. Pillanatnyilag a központi park járdája, a szökőkút „a város szégyenfoltjai” – értékelte a polgármester. Felvetődött, hogy további pénzkeretre lenne szükség a vajnafalvi Ifjúsági park továbbépítésére. Becsek Éva tanácsos, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum igazgatója szerint lehet parkot építeni, de ennél sokkal fontosabb beruházásokra kell pénz. Konkrét példaként említette, újra kellene aszfaltozni a tanintézmény sportpályáját, parkolót kellene bővíteni, pénz kellene a tűzvédelmi engedélyek megszerzéséhez szükséges beruházások elvégzésére – csupán utóbbi mintegy 8–10 ezer euróba kerül.

A közel kétórás vita végén a tanácstagok megszavazták a fürdőváros idei büdzséjét.