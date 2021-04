Fejlesztésre költhető pénzének javát pályázati előkészületre fordítja a baróti városháza – hangzott el a képviselő-testület pénteki ülésén. Benedek-Huszár János polgármester beszámolója szerint a város 40,35 millió lejes jövedelemmel és 42,6 millió lejes költséggel számolhat. Utóbbi azért lehet nagyobb, mint az előbbi – magyarázta –, mert a tavaly megmaradt 2,245 millió lejes tartalék számára is rendeltetést találtak.

A jelenlegi beruházások közül tizenegyet várhatóan még idén befejeznek vagy közel kerül ahhoz: a 38-as községi út modernizálását, megoldják Felsőrákos vízellátását, átveszik a tűzoltógarázst, elkészül az új iskolaépület, kialakítják a millenniumi és ANL-s tömbház előtti parkot, megújul a zöldségpiac, átveszik az ún. kollektív és a Petőfi utcai hidat, nagyobb lesz a szennyvízhálózatra szánt költségvetés – a rendszer kiterjesztésre is kértek minisztériumi támogatást, de arra nem kaptak, ám a tisztítóállomás befejezésére igen, így év végére elkészülhet –, kifizetik a legeltetési üzemtervet és teljes egészében a miklósvári ravatalozót is.

Fejleszteni az egészségügyet

Tizenhét új fejlesztés indul, közülük több a kórházat érinti. Az akkreditációt segíti az eszközbeszerzés és a belső udvar rendezése, s remélhetőleg az új egészségügyi miniszter sem módosítja elődje elképzeléseit radikálisan, így a baróti járóbeteg-rendelő felújítása rajtamarad a minisztérium támogatási listáján – mondotta Benedek-Huszár János.

Az 1913-ban emelt épülethez az idő folyamán már többször hozzáépítettek, ám azok nem felelnek meg a követelményeknek, ezért közülük nyolcat le kell bontani, helyettük pedig modern, a sebészetet a műtőkkel együtt, a nőgyógyászati osztályt és az intenzív terápiát magában foglaló ingatlant kell építeni. Erre forrást a rezilencia és az operatív programból is lehet szerezni. A kórház jobb megközelítését, belső közlekedést elősegítő és a zöldövezet bővítését lehetővé tevő telekcserét is végrehajtanak hamarosan – mondotta az elöljáró.

A poliklinika épületét is fel kell újítani, hogy vonzó legyen a betegek és a családorvosok számára is. Fontos, hogy az legyen – hangsúlyozta –, mert nemrég még öt családorvos volt, de már csak négyen dolgoznak, a következő két évben pedig akár kettőre is csökkenhet számuk.



Modernizálni az iskolát, támogatni a tanítást

A Környezetvédelmi Alap az iskolák energiagazdálkodási szempont szerinti felújítását is lehetővé teszi. Az 1969-ben épült iskolarész éppen megfelel ennek, mivel folyamatos gondot okoz a fűtésével járó kiadás: az online oktatás ideje alatt is 110 ezer lejes gázszámlát kellett fizetniük, az elavult rendszer nem tette lehetővé, hogy csak a használt részekben fűtsenek.

Az iskolához kapcsolódik még a sportpálya megtervezése, a fogászati rendelő kialakítása és a kampusz melletti, pillanatnyilag szerkezeti vázként álló, valaha kantinnak és klubnak elképzelt rész műhellyé alakítása. Ez azért lenne fontos, mert a jelenlegi műhelyek nem megfelelőek, illetve azokat nem lehetne úgy átalakítani, hogy a tűzoltósági engedélyt beszerezve az előírásoknak megfelelőek legyenek.

A tanárok és tanítók a városháza tehetséggondozó és felzárkóztatóprogramjának felhívására válaszolva 1,7–12 ezer lej közötti támogatást igénylő javaslatokat – eszközbeszerzésre, tanulmányi kirándulások támogatására, vagy éppen honoráriumfedezésre irányulnak – fogalmaztak meg. Ezek zömét, mintegy 114 ezer lej értékben támogatásra érdemesnek vélte.

Épüljön bölcsőde!

A fejlesztési minisztérium országos szinten bölcsődéket építene. Barót is élne a lehetőséggel, és a gyermekotthon számára felajánlott területen építkezne. Az 1700 négyzetméteres terület nem elég ahhoz, hogy az épületen kívül játszóteret, zöld­övezetet és parkolót is kialakítsanak, ezért a mellette levő 45 áras terület megvásárlását javasolja. Erre a városrészre rendezési tervet is készíteni kell.

Támogatják az egyházakat, a civileket és a sportot

Benedek-Huszár János úgy vélte, az egyházak támogatásánál prioritást kell élvezniük a bibarcfalvi reformátusoknak. Nemrég Baróton járt Hegedüs Csilla államtitkár, akivel a Szent László-útról beszélgetve megállapodtak: segítik az egyházat, hogy a szükséges dokumentációt összeállítva pályázzanak a templom teljes felújítására, illetve környezetének rendezésére. A városvezető arról is beszámolt, hogy egy anyaországi pályázat révén folyamatban van a templom méltán híres freskójának restaurálása.

A város területén működő civil egyesületek pályázat révén harmincezer lejhez juthatnak, sportegyesületek számára 120 ezer lejt irányoztak elő. A sportéletet érintő beruházás a 180 férőhelyes sportcsarnok terveinek elkészítése is, területének bővítése érdekében környékbeli telkeket vásárolnának. Ez nem lesz viszont egyszerű, mert a tulajdonosok közt akad olyan, aki nehezen elérhető, külföldön lakik, de olyan is, aki elhunyt, az örökösök pedig nem végezték el a hagyatéki eljárást.