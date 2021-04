Kevés teszt, kevesebb új eset

A hétvégi alacsony tesztelés nyomán 11 714 mintavételből 1256 bizonyult pozitívnak, s ezek közül csupán egyet jelentettek Háromszékről – derült ki a kommunikációs törzs hétfő déli összesítéséből. Az új esetekkel 1 millió 50 ezerhez közelít a járvány eleje óta hivatalosan is nyilvántartott megbetegedések száma, míg a gyógyultaké 976 ezerhez.

Az igazoltan fertőzöttek közül 10 443 személy kórházi kezelés alatt áll, 1354 beteg állapota kritikus, intenzív terápiára szorulnak. A hatósági tájékoztató szerint újabb 117 fertőzött hunyt el a legutóbbi jelentés óta (71 férfi és 46 nő), ezzel a járvány áldozatainak száma immár 27 511-re nőtt.

Hargita megye 6, Brassó 37, míg Maros megye 45 új esettel szerepel az összesítésben, mely szerint csupán három megye minősül vörös térségnek a fertőzöttségi arány alapján: Bukarest (3,46 ezrelék), Kolozs (3,29 ezrelék) valamint Ilfov (3,39 ezrelék).

Három millió beoltott

Vasárnap délután átlépte a hárommilliót a koronavírus ellen Romániában beoltott személyek száma, az érintettek több mint háromnegyede a Pfizer által gyártott oltóanyagot kapta.

Hétvégén elsőként Temesváron szerveztek oltási maratont, amely keretében péntek délutántól előjegyzés nélkül bárki beoltathatta magát a Pfizer vakcinával. A maraton keretében hétfő reggelig 6722-en kapták meg az oltást. Amint a szervezők közölték, három hét múlva újabb maratont szerveznek a második oltás beadására.

Szombaton ugyanakkor megnyitották az ország első autós oltóközpontját egy dévai bevásárlóközpont parkolójában, ahol első nap 581 személyt oltottak be, nem csupán helybélieket, hanem minden betérőt. A jelentkezőknek az autóból sem kellett kiszállniuk, és előzetes regisztrációra sem volt szükségük, csak a személyi igazolványukat kellett felmutatniuk.

Az oltási kampány egyik újdonsága, hogy ezentúl a munkahelyükön, előjegyzés nélkül is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást azoknak a cégeknek és intézményeknek az alkalmazottai, ahol a munkaadó igényli ezt, sőt, a hozzátartozókat és a cég beszállítóit is fogadják; további könnyítés, hogy választani is lehet a védőoltások között.

Az oltási bizottság tájékoztatása szerint hétfőn az eddigi legnagyobb szállítmány érkezett az országba a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagából, 725 400 dózis, míg a Vaxzevria (AstraZeneca) vakcinából újabb 40 800 dózist juttatnak el a bukaresti Cantacuzino intézethez.