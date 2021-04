Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halál­esetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőházház, telefon: 0742 174 168).

Tánc

ELTÁNCOLT CIPELLŐK. A tánc világnapja alkalmából április 29-én, csütörtökön 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében adja elő Eltáncolt cipellők című műsorát a Perkő Néptáncegyüttes. Rendező: Horváth Tas. Jegyár: 20 lej. Jegyek a Vigadó Művelődési Ház jegypénztárában kaphatók hétfőtől csütörtökig 11–16 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Helyfoglalás, regisztráció a 0730 600 279-es telefonon.

Képernyő

MAGYAR ADÁS, RTV3. Ma 11 órától: EMKE-díjak – Kissé fellengzősen „erdélyi Oscarnak” is nevezik azt az évente megítélt díjat, amellyel – többnyire tucatnyi kategóriában – az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ismeri el a hazai magyar kultúra csúcsteljesítményeit, illetve kiemelkedő személyiségeit. A 2021-es díjak átadásán mi is ott voltunk, nézőinknek is megmutatjuk. * Haszmann Pál emlékére – Az életének 79. évében, súlyos betegség után elhunyt népművész, helytörténész a csernátoni Haszmann Pál Múzeum nyugalmazott vezetője volt. A magyar adás archívumából előkerestük azt a 2006-ban készült riportot, amelyben nem csak a most elhunyt ifj. Haszmann Pál mutatja be a múzeum néprajzi és technikatörténeti gyűjteményét, hanem az intézmény alapítója és névadója, id. Haszmann Pál is megszólal egy 1975-ös felvételről. * Lélektréning 2. – Az irodalmi rovat második meghívottja Serestély Zalán, aki Apacsend című versét maga olvassa fel, a versről pedig két fiatal költőtárs, Horváth Benji és André Ferenc elmélkedik. B. Nagy Veronika és Sánta Ádám rovata a kortárs költőket szeretné közelebb hozni az olvasókhoz. * Beszélgetések a kávéházban – Marosvásárhelyen a legutóbbi helyhatósági választásokon húsz év után új polgármestert választottak a város polgárai. Fél évvel mandátuma megkezdése után a Képzelt kávéházi beszélgetések című műsor meghívottja Soós Zoltán polgármester.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádási órát tartanak az esti szentmise előtt.

SZEMÉLYESEN KÍSÉRT szentignáci lelkigyakorlatot tart verses meditációkkal május 5–9. között Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban Kerekes Izabella segítőnővér és Gagyi Katinka. A lelkigyakorlat elemei: csend a lelkigyakorlat teljes ideje alatt, naponta egy kísérői beszélgetés és több személyes imaidő, séta a természetben, verses meditációk, közös napindító és napzáró ima, szentmise, szentgyónási lehetőség. Jelentkezni április 27-ig lehet a kerekes.izabella@gmail.com e-

mail-címen.

Pályázat nemzetközi műhelymunkára

Pályázni lehet négynapos szlovákiai nemzetközi műhelymunkán való részvételre, amely során különböző szakemberek segítségével a drónhasználat és a határok témakörét járják körül a résztvevők. A program a művészet, fotográfia, technológia, filmművészet területén alkotókat, menedzsereket célozza meg, valamint bárkit, aki érdeklődik a drónfelvételek művészeti és/vagy kereskedelmi célú készítése, használata iránt. A kurzus a témába való bevezetésként szolgál, előzetes tapasztalat hozzá nem szükséges. A program során összművészeti, nemzetközi csapattal lehet együtt dolgozni, elképzelt drónhasználati szcenáriókat fejlesztve. Jelentkezési határidő: április 30. További információk a zigguratproject.com/open-call-videodrones honlapon.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia (0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen az Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Ma 8–14 óráig ivóvízhálózat-mosatást, feltöltést és üzembe helyezést végeznek, ezért a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyhat Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyedben, illetve Kilyénben, Szotyorban, Uzonban és Szentivánlaborfalván. Szerdán Sepsiszentgyörgyön az új ivóvízvezeték átkötési munkálatai miatt 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Rózsa utcában. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bitán, Egerpatakon és Szacsván, szerdán Uzonban és Vesszőstelepen gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Ko­vászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

BELÉPŐ SUGÁSFÜRDŐRE. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Sugásfürdőre látogatókat, hogy a fürdőtelepen időszakosan hétfőn és kedden nem kell belépőt fizetni. Ezt a személyzet hiánya miatt vezették be, s nem befolyásolja az üdülőtelep további szolgáltatásait, így a szemét összegyűjtését vagy a szabadidős létesítmények karbantartását sem.

HELYESBÍTÉS. Védőszentünk nincs egyedül az őrhelyen című, a hangversennyel egybekötött Szent György-napi díjátadásról szóló, lapunk tegnapi számában megjelent tudósításunkba hiba csúszott: elírtuk a tubaművész nevét. Helyesen: Csoma Attila. Elnézését kérjük! (sz. a.)

ILLETÉKFIZETÉS. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Sepsiszentgyörgy, Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni.

CSAK ÍRÁSBAN. A Nép Ügyvédje intézmény brassói területi irodája továbbra sem tart sepsiszentgyörgyi meghallgatásokat. Kérik az állampolgárokat, hogy panaszaikat írásos formában, akár magyar nyelven megfogalmazva, a brassói területi iroda címére – Brassó, Mihail Kogălniceanu sugárút 23. szám, C7-es tömbház, 402-es iroda (B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C7, camera 402, Municipiul Brașov) – vagy az avpbrasov@avp.ro e-mail-címre küldjék. A panaszosoknak a beadványban fel kell tüntetniük nevüket, lakhelyüket, elérhetőségüket és a feltételezett jogsértést elkövető állami intézmény vagy köztisztviselő megnevezését, illetve nevét. További információk a brassói területi irodánál a 0268 471 100-as telefonon igényelhetők.