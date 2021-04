Következő írásunk

Vasárnap este 93. alkalommal osztotta ki az Oscar-díjakat az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája. A minden szempontból szokatlan gálán számos kategóriában a legesélyesebbnek tartott jelölt nyert, voltak azonban meglepetésdíjak is, és születtek kisebb-nagyobb rekordok is. A legtöbb díjat – összesen hármat – A nomádok földje nyerte. Először jelöltek Oscar-díjra román produkciót, a Colectiv című film két kategóriában (legjobb dokumentumfilm és nemzetközi film) is versenyben volt, de egyikben sem kapott díjat. Nem nyert Mundruczó Kornél angol nyelvű filmje, a Pieces of a Woman főszereplője, a legjobb női főszereplő kategóriában jelölt Vanessa Kirby sem.