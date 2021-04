Példaértékű juhfarm Kovásznán

Farmlátogatással egybekötött tapasztalatcserét szervezett a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete közösen a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatósággal. A résztvevők Kovásznára látogattak, ahol Dancs Adorján tejtermelésre szakosodott juhfarmját ismerhették meg. Az eseményen főként olyan gazdák vettek részt, akik az agrárigazgatóság által szervezett biotanfolyamot látogatják, így egyebek mellett a juhtenyésztés biotermelésre való átállításának lehetőségét is vizsgálták a jelenlévők. A farmlátogatáson részt vett Kozma Béla, az agrárigazgatóság vezetője is.

Dancs Adorján juhtenyészetében kizárólag tejhasznú, Lacaune fajtájú, ismert eredettel rendelkező juhok találhatók. A juhtenyésztés hobbiból indult, de mostanra az állomány elérte a négyszáz főt. Egy részüket a gazda Franciaországból szerezte be, a nyáj azonban már saját szaporításból növekszik.

A Lacaune-farmokon a juhok évi átlagos tejtermelése eléri a négyszáz litert is, a kovásznai juhászatban 330 liternél tartanak, de a célzott nemesítésnek köszönhetően folyamatos a növekedés. Ezt nyolc hónapos fejési időszak során érik el. A bárányt 5–10 napos korábban választják el az anyajuhtól, ezt követően szoptatóautomatából kapják a tejporból készült tejet. Ennek litere hozzávetőleg egy lej tíz bani, az anyaállatokból kifejt tej értéke a feldolgozás után 5–6 lej között mozog – magyarázta a lényeges szempontot Dancs. A Lacaune juh szaporasága – az egy anyától egy évre számított bárányok száma – 1,6–1,7 közötti, ez függ a juhász hozzáállásától is, hiszen a bárányzás másfél-két hét alatt zajlik le, ilyenkor sok a munka, és nagy odafigyelés kell, hogy minden kézben legyen tartva. A szaporítást mesterséges megtermékenyítéssel végzik a farmon, az ikerbárányok száma igen nagy, hármas, négyes ikrek is születtek már. A bárányoztatást évente két időpontra időzítik, március vége és április eleje között, majd szeptemberre. Ezzel lehet biztosítani az egész évet lefedő tejtermelést. A gazdasági számítások értelmében az eladott bárányok árának kell fedeznie a farm költségeit. A jövedelmet – amit további fejlesztésekre fordítanak – a támogatások, a juhtejből készült termékek eladása hozza.

A saját feldolgozóban a Dancs által kifejlesztett recept alapján félkemény érlelt sajt, ezenkívül feta sajt, hagyományos juhsajt, orda, túró, a Kovásznára jellemző sóstej, édestúró, joghurt és szána készül. Az értékesítés nagy része egy torockószentgyörgyi sajtgyáron keresztül történik, ajánlatukba felvették a Dancs- farm termékeit. Gyakorlatilag nem tudnak annyit termelni, amennyit el lehet adni – jegyezte meg a gazda. Ezenkívül Magyarországra, Bukarestbe is visznek a készítményekből, ezek megtalálhatóak a brassói Mall Țărănesc kínálatában is. Aki Kovásznára látogat, az a tejfeldolgozóban is vásárolhat termékeikből.

A Dancs-tenyészet más szempontokból is jelentős mértékben különbözik a hagyományos juhászatoktól. Kimagasló mértékben alkalmaznak automatizálást, így a négyszáz juh tartásához elegendő két ember. Egyikük helybeli, a másik nepáli vendégmunkás. A mezei munkákat a tulajdonos és egy gépész oldja meg.

A fejést fejőgéppel végzik. Nyolcállásos fejőstanddal dolgoznak, egyszerre négy juhot fejnek, az állásban abrakot is kapnak az anyajuhok. Csúcs­időszakban mintegy 270 juhot fejnek, ez szűk három órát vesz igénybe, egy ember 150 juhot tud megfejni. Cáfolva azt a hie­delmet, mely szerint a nagy termelékenységű juhfajták „hígabb” tejet adnak, beltartalmát illetően ez a tej 7,8–7,9 százalékos zsírtartalom és 6,3–6,6 százalékos fehérjetartalom körül mozog. Nem igaz, hogy a Lacaune teje nem vetekszik a berkejuhéval – értékelte Dancs.

Az etetést is automatizáltan végzik az állomány egy részénél. A takarmánykeverő kocsiból szállítószalagra kerül a pontos recept szerint összeállított takarmány, így gyakorlatilag három perc alatt a juhok előtt van az eledel. Naponta egyszer, reggel etetnek. Három órakor kiegészítő tápot kapnak az állatok. A fejőstandon adott táppal együtt egy kiló a napi fejadag. A helyben összeállított táp 45 százaléka kukorica, 15 százaléka tritikálé vagy árpa, 20 százalék napraforgó-pogácsa, tíz százalék szárított sörtörköly, öt százalék szója vagy repcegranulátum, öt százalék premix.

A farmhoz mintegy nyolcvan hektár mezőgazdasági terület tartozik, vetett állandó gyepekkel, lucernával és kukoricával. A megművelést saját gépekkel végzik, ezek mind nagy kapacitásúak. Például a Krone BIG M típúsú önjáró kaszálógépe kilencméteres vágóasztallal van felszerelve, óránként tíz hektár kaszálására képes.

A vetett gyepeken szakaszos legeltetést folytatnak, az elkerítésre villanypásztort használnak. Öt négyzetméter gyeppel számolnak egy juhra, ezt a felületet általában négy napig legelik az állatok, egy-egy szakaszt évente öt-hat alkalommal etetnek le. A területek biominősítéssel rendelkeznek, de a megtermelt tej, a termékek nincsenek minősítve. Dancs szerint azért, mert nagyon nehéz a biotermékek piacra való kihelyezése.

A francia mintára létesített korszerű farm további alkalmak során is megtekinthető lesz, az érdeklődőknek a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete megszervezi a látogatást.