Csúszhat a pályázatok kiírása

Adrian Oros agrárminiszter legutóbbi videokonferenciáján a jó hírek mellett nem kedvezőekről is beszélt egy, a megyei agrárintézmények szakembereiből álló hallgatóság előtt. Bejelentése szerint a kétéves átmeneti időszakra vonatkozó program már elkészült, elküldték az unió tanácsához véleményezésre és utólagos jóváhagyásra, az egyes pályázható tételekre szánt összegeket is jóváhagyták, de szinte minden intézkedés esetében vannak olyan kérdések, melyek tisztázásra, magyarázatra várnak a minisztérium részéről. A miniszter azt is nehezményezte, hogy az unió szakbizottságával folytatott tárgyalások lassúak, így valószínűleg a legfontosabb, leginkább igényelt intézkedések esetében a kiírások június végére, júliusra tolódnak.