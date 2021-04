A kommunikációval megbízott államtanácsos a Facebook-oldalán jelentette be a döntést, jelezve, hogy másfél év után, május 1-jétől saját elhatározásból távozik, mivel úgy gondolja, itt az ideje, hogy mások is átvállalják ennek a munkának a felelősségét. Andi Manciuról a sajtó azt írta, hogy Ludovic Orban volt miniszterelnök közeli embere, ő nevezte ki egyébként ebbe a tisztségbe. Ugyanakkor 2020 decemberében azzal került még a figyelem központjába, hogy kiderült róla, nincs diplomája, mert a 2004-ben megkezdett politikatudományi tanulmányait nem fejezte be. A törvény ugyanakkor nem teszi kötelezővé, hogy tanácsosként diplomája is legyen. A ziare.com úgy tudja, hogy a döntés mögött valójában a liberális párton belüli hatalmi harc áll, és hogy Florin Cîțu kormányfő szólította fel, hogy távozzon, vagy meneszteni fogja. (Transindex)

ÚJ PÁRTOT ALAPÍT Diana Şoşoa­că, miután a Románok Egységéért Szövetség megelégelte a minősíthetetlen megnyilvánulásait és néhány hete kizárta soraiból a szenátort. A törvényhozó a România TV-ben azt mondta, hogy az AUR „már nem létezik”, a népszerűsége zuhan és nem szabad hinni a „fizetett felméréseknek”. A INSCOP március elején készített közvélemény-kutatása szerint az AUR 15,3 százalékon áll. Diana Şoşoacă azt állítja, ő már népszerűbb Marine Le Pen francia szélsőjobbos politikusnál is. Az állítólagos új pártjáról Şoşoacă nem árult el semmit, csak azt, hogy létezik, és hogy csak akkor hallani majd róla, amikor „elérkezik a pillanat” és amikor szükséges. Şoşoa­că egyébként szombaton arról beszélt, hogy „az igazi román vakcina” a pálinka, ő is azzal oltotta be magát, Raed Arafat, Alexandru Rafila és Adrian Streinu-Cercel pedig „gyilkosok”, akik csúfot űztek az országból.(Marosvásárhelyi Rádió/Főtér)

KEVESEBB MINT EZER KILOMÉTER AUTÓPÁLYA. 2020-ban 6,2 százalékkal, 54 kilométerrel bővült az autópálya-hálózat Romániában – közölte az országos statisztikai intézet. Ennek összesítése szerint jelenleg 6178 kilométer európai jelzésű út van az országban, amely a teljes közúthálózat 34,5 százalékát teszi ki, az autópályák hossza pedig 920 kilométer, ami a teljes úthálózat 5,1 százaléka. Tavaly 1959 kilométer út volt négysávos (10,9 százalék), 297 kilométer háromsávos (1,7 százalék) és 35 kilométer hatsávos. A használatban lévő vasúthálózat teljes hossza 2020 végén 10 769 kilométer volt, ennek 37,5 százaléka van villamosítva, ami valamivel több mint 4 ezer kilométert jelent. 2019-ben 5,2 százalékkal, 43 kilométerrel bővült a romániai autópálya-hálózat. (MTI)