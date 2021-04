Lazítások a nagyobb városokban

Az első olyan hétvége, amelyen Bukarest, Kolozsvár, Arad és több más település visszatérhet a 21 órás zárórához és a 22 órakor kezdődő kijárási tilalomhoz, az éppen az ortodox húsvét ünnepe lesz. A fertőzési adatoktól függetlenül a kormány már korábban úgy rendelkezett, hogy május 2-ra virradó éjszaka országszerte feloldják a kijárási tilalmat, hogy az ortodox hívők felkereshessék templomaikat, és részt vehessenek a húsvéti szertartásokon. Ha addig három ezrelék alá csökken a fertőzési ráta, akkor Bukarestben is kinyithatnak a színházak, előadótermek és vendéglátóhelyek, egyelőre 30 százalékos kapacitással. Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter tegnap arra kérte polgártársait: a nyitás ellenére a húsvéti ünnepek idején is tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket, ugyanakkor felhívta figyelmüket, hogy az oltóközpontok nem zárnak be, és akinek erre az időszakra van előjegyzése, az jelentkezzen oltásra.