„Noha érthető egyes, a sepsiszentgyörgyi nehézforgalmi terelőút nyomvonalán kisajátított földterületek tulajdonosainak elégedetlensége a kártérítésként felajánlott alacsony összegek miatt, de sajnos azt is el kell mondani, hogy az érintettek valahol önmagukat csapták be azzal, hogy a korábbi adásvételeknél nem tüntették fel az ingatlanok valós értékét” – jelentette ki múlt csütörtökön Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint ilyen körülmények között nehéz lesz a földtulajdonosoknak a bíróság előtt keresni az igazukat, hiszen a valós értékű kártérítési igény reményében csalásnak minősülő gyakorlatot kell bevallaniuk. Az elöljáró arról is beszámolt, hogy még várják a választ az autópályákat és országutakat kezelő társaságtól arra nézve, hogy mikortól várható a kártérítési összegek folyósítása.