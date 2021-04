Két hónapja zárult le a sepsiszentgyörgyi állomási tó felélesztését célzó beruházás műszaki tervének kiegészítési és jóváhagyási eljárása, így az önkormányzat nekiláthatott az építkezési engedély kiváltásának. A végső terv elkészülte ugyanakkor a kivitelezési közbeszerzések előtt is megnyitotta az utat, az ajánlatok elbírálási eljárása már zajlik. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint, ha nem ütköznek nagyobb akadályba, nyárra meglehet az a vállalat, amely elvégzi majd a városi önrész mellett jelentős összegű európai uniós forrásból finanszírozott munkálatokat. Az engedély kiváltását ugyanakkor a terület régészeti tehermentesítésének kell megelőznie, amelyet most kezdeményeztek.

Az önkormányzat tavaly márciusban írta alá a Központi Fejlesztési Régió Ügynökségével a finanszírozási szerződést, majd ezt követően a műszaki szerződést több rendben módosítani kellett, mivel szigorú szabályoknak kellett eleget tennie, és ezeket a támogató hatóság is alaposan ellenőrizte. Tóth-Birtan Csaba szerint elég sok megkötés volt, emiatt adott pillanatban állóháború alakult ki, többek között, amiért csak a célterület mindössze tíz százaléka lehetett nem zöldövezet, így a tervet nagyon aprólékosan át kellett szabni, de végül február elején megkapták az értesítést, hogy nincs szükség több módosításra.

Ezt követően jöhetett az építkezési engedély kiváltása a szükséges előzetes jóváhagyásokkal együtt, illetve elindították a közbeszerzési eljárást is a kivitelező megtalálására. Akkori számításaik szerint utóbbi eljárást nyárig le tudják zárni. Ami az építkezési engedélyt illeti, ennek egyik előfeltétele, hogy a művelődési minisztériumtól, pontosabban a műemlékvédelmi hatóságoktól megkapják a jóváhagyást, amihez előbb meg kell oldani a terület régészeti tehermentesítését. A feltárási munkálatokat a Székely Nemzeti Múzeum szakemberei végzik, és remélhetőleg ez csak kevéssel hosszabbítja meg a folyamatot. Az elöljáró szerint a tehermentesítés – ami egyébként is része az engedély kiváltásának – nem hátráltatja különösebben a folyamatot, és jelen állás szerint nyárig az építő is meglesz, és a munkának is neki tudnak látni.

Amint arról már több rendben beszámoltunk, a város egykor felkapott szabadidős létesítménye, a több éve kihasználatlanul álló állomási tó felélesztése érdekében az önkormányzat a Regionális Operatív Programhoz nyújtott be pályázatot az uniós pénzalapok leromlott városi övezetek felújítását támogató tengelyére. Ehhez előzőleg, 2018 tavaszán ötletbörzét hirdettek, amelyen Bokor Milán és Bölöni Botond Aktív láp nevű terve nyert. A pályázat sikeres volt, a finanszírozási szerződést közel egy éve aláírták. A becslések szerint a tó és a környék rendbetétele, átalakítása 17,7 millió lejt kóstál, ebből 16,65 millió lejt tesz ki az uniós támogatás, az önkormányzat önrésze 1,1 millió lej.

A vissza nem térítendő összeg jelentősen megnőtt, mivel a támogatási tengelyen felhasználatlanul maradt forrásokat újraosztották, így Sepsiszentgyörgy is több pénzt kapott. Amint az a szerződés aláírásakor elhangzott, nem csupán a tavat állítják helyre, hanem a partját is rendezik: közel háromhektárnyi zöldövezetet, megközelítőleg 1500 négyzetméternyi sétányt, 655 négyzetméter alapterületű futópályát, kosárlabdapályát, illemhelyet és kávézót alakítanak ki, és 14 férőhelyes parkoló is készül, a létesítményt drót nélküli internettel és biztonsági kamerákkal látják el. A tó medrét megerősítik és szigetelni fogják – a régi is azért vált fenntarthatatlanná, mert túlságosan szivárgott a víz –, de lesznek pumpák is a vízveszteség pótlására. A víztükör valamivel kisebb lesz a hajdaninál, csónakázásra azonban lehetőséget nyújt.