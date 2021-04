Szervezkednek a néppárti fiatalok

Másfél hónap alatt négy Minta-szervezetet alakított az Erdélyi Magyar Néppárthoz (EMNP) kötődő ifjúság Háromszéken, a nyár végéig pedig tízre szeretnék feltornászni ezt a számot. A már működő csoportok vezetőit Kolcza István, a néppárt sepsiszéki elnöke, a 2013-ban Kolozsváron létrejött Minta egyik alapítója sajtótájékoztatón mutatta be, és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat tagjaként támogatást is ígért tevékenységükhöz.

A szervezet egyik fő célja az erdélyi magyar fiatalok itthon maradásának segítése, a politikai életbe való integrálásuk és természetesen a korosztályt érdeklő kulturális és sportrendezvények szervezése – közölte Kolcza István, aki fontosnak tartja, hogy a fiatalok szervezetten vegyenek részt a helyi közösségek életében. A Minta is a hagyományos székely székek szerint épül: Sepsiszéken eddig a sepsiszentgyörgyi szervezet, Orbaiszéken a lécfalvi és a kommandói, Kézdiszéken a dálnoki jött létre, és Erdővidéken is mozgolódnak már a fiatalok.

A lécfalvi (és az orbaiszéki) szervezetet Győrbiró Kinga, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem közigazgatási karán tanuló hallgatója vezeti, aki Lécfalván is lakik, és nagyon szeretné az elszegényedő, elöregedő településen megváltoztatni a hangulatot. Sikerült összefognia mind a 25 fiatalt (a Minta 14–35 év közöttieket fogad soraiba), szerveztek már szemétszedést, húsvéti tojáskeresést a gyermekeknek, és megkezdték az elvadult, benőtt temető takarítását is. Elmondása szerint nagyon kedvezően fogadták a fellépésüket, sok szülő és helybeli is odaállt melléjük, ezért bízik abban, hogy jó irányba mozdulnak a dolgok, a járvány enyhülésével többet is tehetnek.

A dálnoki szervezet vezetője nem lehetett jelen, de a sepsiszentgyörgyi Minta elnöke, Benkő Norbert elmondta: március 6-án hat taggal indultak, most tizenhárman vannak. Húsvétkor ők is szerveztek tojáskereső játékot kicsiknek és nagyoknak, most egy online rajzverseny zajlik éppen, a hétvégén pedig szemétszedést tartottak itt is.

A sepsiszentgyörgyiek már három szemétszedésen is túl vannak, a hétvégén szervezték a legutóbbit a Kaufland Áruház környékén és az Olt-parton. Ők Horvát Helga alelnök, a Református Kollégium XI. osztályos diákjának közlése szerint 15 taggal alakultak meg néhány héttel ezelőtt, főként azért, mert hiányolják a fiatalokra fordított figyelmet és a nekik szánt programokat. Felvették a kapcsolatot az ifjúságért felelős Vargha Fruzsina alpolgármesterrel is, részt vettek a március 15-ei koszorúzáson, szerveztek erdei sétát, virtuális kerekasztal-beszélgetéseket, és az elmúlt héten – amely április 22-ét, a Föld napját is magában foglalja – zöld programot hirdettek meg, amelynek résztvevői különféle, a környezettudatos életmódhoz kapcsolódó feladatokat kaptak. Elindították a szentgyörgyiek ökolábnyomának felmérését is. Azt is elmondták: Sepsiszentgyörgyön ugyan több ifjúsági szervezet is létezik, ezeket nem tekintik versenytársaiknak, egyszerűen csak ők is szeretnének valamit tenni azért, hogy élhető jövőt teremtsenek a fiataloknak itthon.