Következő írásunk

Megjelent

A magyar népmese napja (szep­tember 30.) alkalmából hirdetett 2020-ban meseíró pályázatot A láthatatlanná tevő maszk címmel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A pályázat célja olyan alkotások megszületésének ösztönzése volt, amelyek a koronavírus megjelenése utáni, mindaddig ismeretlen élethelyzeteket dolgozzák fel a mese sajátos eszközeivel. A pályázatra három országból 561 mese érkezett be. A félezer alkotásból hosszas folyamat során válogatták ki azt a 146-ot, amelyeket A láthatatlanná tevő maszk című kötetben jelentetnek meg. A kötet az utókor számára is tanulságos kiadvány, mindennapjaink lenyomata egyetemes történetekbe fogalmazva különböző generá­ciók nyelvén.

A kötet az Ábel Kiadó gondozásában jelenik meg, Zsigmond Emese, a Napsugár folyóirat korszakos főszerkesztője gondozta, Bak Sára, a Napsugár illusztrátora rajzolta. A kötetben szereplő diákok névsora az RMPSZ honlapján érhető el. Minden kis meseírónak szerzői példányt juttatnak el a kötetből, illetve a megjelenést követően könyvbemutatókat és egyéb programokat is terveznek. Ezenkívül 21 pályázó oklevélből és könyvcsomagból álló különdíjban is részesül meséjének kiemelkedően gazdag fantáziavilágáért, igényes szövegalkotási megoldásai­ért. Köztük van Háromszékről Fülöp Eszter (4. osztály, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely – Lini, a minitündér); Pakucs-Damokos Karolina (8. osztály, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy – Nem látlak eléggé); Nánia Hanna (11. osztály, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely – Nefelejcs-vonal). A pedagógusok kategóriájában 26 pályázat érkezett, közülük a legszebbeket a Magiszter folyóiratban közlik és könyvcsomaggal jutalmazzák. Szerzőik: Ambrus Dorottya, Harka Sára, Hegedűs Ágnes, Jankó Barbara, Vicsi Edina, Vita Piroska. Részletek az rmpsz.ro honlapon.