A sepsiszentgyörgyi és az Ilfov megyei csapat legutóbb két hónapja nézett farkasszemet egymással, a háromszéki mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult. A februári találkozót megelőzően ötször csaptak össze az élvonalban, kétszer a Sepsi OSK, kétszer a Clinceni örülhetett, míg egyszer osztozkodtak a pontokon. A felsőházi rájátszásban Leo Grozavu csapata eddig négy pontot gyűjtött, miután döntetlen született a Craiova elleni meccsen, majd győztek az FCSB vendégeként. Ezzel szemben Ilie Poenaru együttese mindhárom mérkőzését elvesztette, a Kolozsvári CFR, a bukaresti rekordbajnok és az FC Botoșani is nyerni tudott az Academica ellen. A székelyföldi gárda az alapszakasszal ellentétben a playoffban jobb védelmi mutatóval rendelkezik Ilfov megyei ellenfelénél, az eddigi három meccsen a Sepsi OSK két, a Clinceni hét gólt kapott.

„Úgy gondolom, nemcsak az én elvárásaim nagyok, hanem mindenki más is hasonlóan vélekedik. A felsőházi rájátszást jól kezdtük, annak ellenére, hogy kikaptunk hazai környezetben. A CFR ellen sem játszottunk rosszul, sikerült felnőnünk az ellenfél szintjére, mindössze egy tizenegyes jelentette a különbséget. A Craiova és az FCSB vendégeként is pályára léptünk, vagyis az első három helyezett csapattal már összecsaptunk. A folytatásban két olyan alakulattal játszunk, amelyek mögöttünk állnak a rangsorban, viszont legalább annyira nehéz meccseink lesznek, mint eddig. Háromnaponta mérközésünk van, ráadásul fizikailag és mentálisan is szükségünk lenne pihenésre az első három találkozó után. Beszéltem a labdarúgókkal, nagyon szeretném, ha teljes mértékben koncentrálnának, mert ha így lesz, akkor nőhet az esélyünk arra, hogy pozitív eredményeket érjünk el” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Eredmények, 4. forduló, playout: FC Hermannstadt–Medgyesi Gázmetán 1–2 (gólszerzők: Petrescu 31., illetve Valente 20., 45+1.), FC Argeș–Aradi UTA 4–1 (gsz.: Grecu 15., Drăghici 39., Dumitru 88., Malele 90. illetve Albu 10.).

További program, 4. forduló: * playoff: Sepsi OSK–Academica Clinceni (ma, 16.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Botoșani (ma, 19 óra), Craiova–FCSB (csütörtök, 19.45 óra) * playout: Chindia Târgoviște–Astra Giurgiu (ma, 14 óra), Jászvásári Politehnica–FC Viitorul (csütörtök, 14.30 óra), FC Dinamo–FC Voluntari (csütörtök, 17 óra). (miska)