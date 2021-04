Fiatalok pályaválasztását segítik

A fiataloknak nyújt hasznos információkat jövőjük, elsősorban a pályaválasztás tekintetében az az iroda, mely múlt pénteken nyitotta meg kapuit Sepsiszentgyörgyön. A megyei önkormányzat közreműködésével indított startup-program révén megvalósult irodát a Youth & Future Kft. működteti. Az avatón jelen volt a sport- és ifjúsági szaktárca államtitkára, Olteán Csongor is, továbbá a megyei önkormányzat, valamint az ifjúsági szervezetek képviselői.

A vállalkozás ügyvezetője, Lakatos László az avatón bevezetőként elmondta, a cég szociális tevékenységekben érdekelt, és az Aktív Polgárság Erőforrás Központ által a Szociális Innovációért Egyesülettel, valamint Kovászna Megye Tanácsával közösen meghirdetett Social Economy startup-program révén valósulhatott meg. A cégvezető kifejtette, hogy az iroda fő tevékenysége pályaválasztási tanácsadás fiataloknak. Azoknak szándékoznak segítséget nyújtani, akik úgy érzik, hogy nem rendelkeznek elég információval, mielőtt meghozzák idevágó döntéseiket, vagy még nincs közelebbi elképzelésük arról, hogy mihez kezdjenek a jövőjüket illetően. 12 évestől 23 évesig minden fiatalnak segítséget tudnak nyújtani. Nyílt napok szervezését is tervezik, tanintézeteket szándékoznak felkeresni, hogy a továbbtanulás lehetőségeiről beszéljenek a diákoknak.

Olteán Csongor, az ifjúsági és sportminisztérium államtitkára, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke partnerséget ajánlott fel a projektek lebonyolításában, illetve felhívta a figyelmet a szaktárca alárendeltségében működő megyei sport- és ifjúsági igazgatóságok által biztosított pályázati lehetőségekre. Emlékeztetett, hogy az intézmények kötelesek külön anyagi keretet biztosítani az ifjúsági programok megvalósítására. Az ilyen programok meghatározóak lehetnek a fiatalok hosszú távú elképzeléseinek alakulásában – tette hozzá.

Kelemen Szilárd, a Háromszéki Ifjúsági Szervezet elnöke szerint az ifjúsági civil szervezetek számára is fontos egy ilyen iroda létrejötte, a városban számos más civil szervezet is működik, és meggyőződése, hogy az ott tevékenykedő fiatalok is előszeretettel meglátogatják, hogy az őket érintő kérdésekben tanácsokhoz jussanak.

Jakab István Barna, Kovász­na Megye Tanácsának alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a pályaorientációs tanácsadás Sepsiszentgyörgyön és Kovászna megyében egyaránt hiánycikk. Úgy vélte: a vállalkozás, az ifjúsági iroda a továbbiakban jó iránymutató lesz a fiatalok számára. Örömét fejezte ki, hogy a háromszéki fiatalok érdekében hasznosíthatják a megyei önkormányzat forrásait.