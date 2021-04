Kevés kilométer, sok terv

2021-ben két kisebb autópálya-szakasz elkészültére lehet számítani – 25 kilométer a Szászsebes–Torda szakaszon, 5 kilométer Marosvásárhely mellett készül el; ez utóbbihoz 5 kilométernyi bekötőút is tartozik. Jól haladnak két gyorsforgalmi úttal is, Craiova és Pitești között 121 kilométer készülhet el, Giurgiu város terelőútjaként pedig nem egészen 6 kilométer ilyen besorolású út vezet majd a Bukarest–Giurgiu országúttól a bolgár határig. Ezeken óránként 120 kilométeres lesz a megengedett legnagyobb sebesség. Elkészül továbbá Szatmárnémeti terelőútja, amelyből 12 kilométer gyorsforgalmi út lesz, 8 kilométer pedig teljesen új, irányonként egysávos.

Ami a jövőbeli útépítéseket illeti, Cătălin Drulă azt is elmondta: elővették a Brassó–Fogaras autópálya-szakasz 12 éve fiókban heverő iratcsomóját is, és közbeszerzést hirdettek ennek frissítésére, de öt év után végre elkészült a Fogaras–Szeben autópálya megvalósíthatósági tanulmánya is, így néhány héten belül itt is indul a tervezési és kivitelezési mun­kálatokra szóló közbeszerzés.

Több autópályát azonban a megszokott munkamenetnél gyorsabban, a most körvonalazódó Országos Helyreállítási Terv (román betűszóval PNRR) keretében szeretne megépíttetni a közlekedésügyi miniszter, aki hétfőn Brüsszelben találkozott Adina Vălean szállításügyi biztossal és Margrethe Vestagerrel, az EB ügyvezető alelnökével. Drulă közösségi oldalán közölte, hogy tárgyaltak a Ploieşti-et Paşcani-nal összekötő A7-es (moldvai) autópályáról, de az A8-as sztráda Marosvásárhely és Nyárádszereda, illetve Szászrégen és Paşcani közötti részeiről is, továbbá az A3-as (észak-erdélyi) autósztráda Magyarnádas és Magyarzsombor közötti szakaszáról, az A1-es (dél-erdélyi) pályából még hiányzó, Marzsina és Holgya közötti szakaszról, s ez ügyben bizakodóan várja a román kormány és az EB közötti tárgyalások végét. A helyreállítási alapokból finanszírozott beruházásokat 2026 végére kellene befejezni.