Az ügyészek azt követően kezdtek el vizsgálódni, hogy a vízügynél nagy port kavartak a Recorder oknyomozó újság leleplező anyagai, amelyek közül a legismertebb főszereplője egy Suceava megyei pincérnő volt, akit a Prut-Bârlad Vízügyi-medence igazgatója vízmérnöknek nevezett ki, annak ellenére, hogy nem volt hozzá sem megfelelő képesítése, sem hozzáértése. Mint ugyanis kiderült, nem értett a számítógép-kezeléshez, nem tudta, hogyan mérik a vízhozamot, nem ismerte a foszfor vegyjelét. A tényfeltáró lap a közintézmények politikai kinevezettjeiről készített sorozatot. A korrupcióellenes ügyészség Iancu Simona Elena pincérnő mellett édesapját, Stelian Mețlert is gyanúsítja, akiket a vízügy előtt a Vatra Moldoviței-i község polgármesteri hivatalánál alkalmaztak. Rajtuk kívül az ügyészség nyomoz a Vatra Moldoviței-i polgármester, az alpolgármester, a község főtitkára és a pincérnőt kinevező vízügyi igazgató ellen is. (Transindex)

KULTURÁLIS PROGRAMINDÍTÁSSAL KÍSÉRLETEZNEK. Azoknak a személyeknek, akik be vannak oltva koronavírus ellen, és részt vesznek a beltéri kulturális programok újraindítási kísérletén, nem kell maszkot viselniük – jelentette be hétfőn a művelődési miniszter. Bogdan Gheorghiu azt mondta: lesz olyan kísérleti előadás, amelyen csak immunizált személyek vehetnek részt (itt nem lesz kötelező a maszkviselés), de terveznek olyan produkciót is, amit mindenki megnézhet, függetlenül attól, hogy be van-e oltva vagy nincs. A tárcavezető látogatást tett hétfőn a Bukaresti Operaházban és a Nemzeti Színházban, amelyek felvállalták a nézőteret csaknem teljesen megtöltő közönség előtt sorra kerülő előadásokat. (Agerpres)

HALASZTHATATLAN TEENDŐK. Nehezen megemészthető eset történt Bukarestben, ahol bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt riasztottak egy rendőrt, aki azonban nem reagált a riasztásra, mert éppen egy szépségszalonban ült, ahol egy alkalmazott a szemöldökét szedte. Egyébként nem hölgyről van szó, egy meglett férfi ült a kozmetikus székében, amikor befutott a riasztás. Szolgálatban levő kollégái azonnal reagáltak, így aztán feltűnt a hiánya, és kérdőre vonták a rend őrét, aki éppen egy, a csendőrséggel közös járőrszolgálat közben döntött úgy, hogy halaszthatatlan szépészeti beavatkozásra van szüksége. Jelentésében természetesen tagadta, hogy szolgálatban szemöldököt szedetett volna, de lebukott: csendőr járőrtársa is megerősítette a gyanút, mint ahogyan a kozmetikus is. (Főtér)