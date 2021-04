Szűkös költségvetés Barátoson

Fejlesztésekre, beruházásokra kevés jut, a megkezdett munkálatokat azonban tovább viszik, folytatják például az orbaiteleki ravatalozó építését.

Nagy ívű tervek is vannak, tavaly elkészítették és támogatás reményében benyújtották az Országos Befektetési Társasághoz a községhez tartozó települések utcáinak aszfaltozását célzó tervet. Az ügyintézés folyamatban van, de lassan halad – értékelt a polgármester. „Megvan az urbanisztikai bizonylat is, ha lenne pénz, akár holnap is meg lehetne kezdeni az aszfaltozást. A következő időszakban ez kellene legyen a prioritás” – mondta Tánczos. A beruházás értéke hatmillió euró, a tervezet az utak korszerűsítése mellett vízelvezető sáncok, átereszek, járdák építését is tartalmazza.

Kisebb beruházásokhoz is pénzre van szükség. Felújításra szorul a polgármesteri hivatal épülete, a volt állatorvosi rendelő is. Utóbbi igencsak romos állapotban van, ha lesz 200 ezer euró a munkálatra és sikerül felújítani, multifunkcionális központtá alakul át – magyarázta a községvezető.

Az önkormányzat tulajdonában lévő további épületek felújítását is tervezik, keresik a pályázati lehetőségeket a finanszírozásra. Az ingatlanokat közhasznú létesítményekké lehetne átalakítani, de előbb anyagi forrásokat kell találniuk. Sajnos már a tervek elkészítése is tetemes összegekbe kerül – értékelte Tán­czos Szabolcs.