Énekléssel köszönték meg a könyvadományokat

Hollanda Andrea, az olvasószolgálat vezetője lapunknak elmondta, a gyűjtés eredményeként 1200 könyv érkezett hozzájuk, amelyet folyamatosan osztanak szét a szociális szervezetekkel együtt feltérképezett gyermekek és gyermekcsoportok között. Az egyéni adományozók mellett közösségek és intézmények is bekapcsolódtak az akcióba.

A csíkszeredai Bookart Kiadó 350 kötetből álló adománya Markó Béla, László Noémi és Dér Adrienn gyermekkönyveit tartalmazta, ezeket 9–12 éves gyermekeknek ajándékozták tovább.

A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezet Bancea Gábor lelkész szervezésében pénzadománnyal támogatta a programot, így olyan könyveket is megvásárolhattak, amelyeket a gyermekekkel foglalkozó csoportvezetők kértek, de egyéni adományként nem érkeztek be: például kisgyermekeknek szánt fejlesztőkönyveket vagy népszerű ifjúsági regényeket.

Az elmúlt hét folyamán egy németországi baráti társaságtól közel 300 kötetes adomány érkezett, mely kisgyermekeknek és kezdő olvasóknak szóló köteteket, ismeretterjesztő könyveket, játékokat és népmesés DVD-ket foglalt magában. Ez a tartalmilag is sokszínű felajánlás segített abban, hogy Ozsdolára, Várhegyre, Zabolára és az Őrkőre olyan könyveket juttassanak, melyeket remélhetőleg szívesen forgatnak majd a gyermekek.

A könyvtáros kiemelte a Plugor Sándor Művészeti Líceumból érkezett adományokat is. Szakács Réka, Hollanda Noémi, Nagy Edit és Botos Gyöngyvér pedagógusok vezetésével a művészetis tanulók saját könyveikből több mint ötvenet ajándékoztak a rászorulóknak.

A többi adomány a könyvtár olvasóitól és más magánszemélyektől érkezett. Voltak, akik a közzétett kívánságlistáról is válogatva új könyveket vásároltak, ezzel is segítve a könyvtárosok munkáját. A sepsiszentgyörgyi könyvesboltokban elhelyezett dobozokba is érkeztek új könyvek. A következő napokban is folytatódik a könyvajándékok átadása a gyermekeknek.

Április 22–23-án, csütörtökön és pénteken a Caritas által működtetett őrkői Superar gyermekkórus ünnepi műsorokkal köszönte meg az ajándékba kapott könyveket. Az őrkői fiatalok örömmel vettek részt az előadásban, az éneklést pedig közös tánc követte. Végezetül a könyvtárosok mesét olvastak a gyermekeknek, és egy nagy tál csokis muffinnal is meglepték őket.

A program lezárásaként tegnap tombolahúzást tartottak, az adományozókra értékes könyvnyeremények várnak.