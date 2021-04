Újabb csonka turistaidény Bálványosfürdőn

Daragus Attila elmondta: Háromszéken Kovászna után a legtöbb turistát Torja és Bálványos fogadja immár hosszú évek óta, a hivatalosan eladott szállodai éjszakákat és az éttermek forgalmát véve figyelembe. Szálláshelyeik, a Vár Panzió és a Transzilvánia Szálloda a Visit Covasna Safe Place (Látogassa Háromszéket, biztonságos hely – szerk. megj.) minősítést is megkapták tavaly.

A vendéglátóipari szakember meglátása szerint a világjárvány legnagyobb vesztese az általa is képviselt gazdasági ágazat volt, mely második éve vegetál. A koronavírus-járvány nemcsak Bálványosfürdőt, hanem Torját is érintette turisztikai szempontból, hiszen rendkívül kevés vendégük volt, van, nagyon megérződött a visszaesés. Tavaly, amikor több hónapon át zárva voltak, az jelentette a legnagyobb gondot, hogy miként tudják megtartani a személyzetet. Fizetést adtak nekik, nem merték elbocsátani őket, mivel a vendéglátásban és a turizmusban egyre nehezebb megfelelő munkatársakat találni. Azóta is működnek, mikor kint, a teraszon, mikor bent, próbálják túlélni, átélni a nehéz időszakot – ecsetelte Daragus, aki azt is elmondta, hogy a helyi gazdák megtalálták a túlélés egyik lehetőségét, immár torjai hagymát exportálnak nyugati országokba.

Torja polgármestere bizakodó, abban reménykedik, hogy őszre enyhülnek a szigorítások, és egyéves szünet után meg tudják tartani a nemzetközi gasztronómiai, illetve disznótoros fesztivált. Tavaly nem volt magyarországi vendégük, csak hazai, főleg román vidékeken élő turisták látogattak Bálványosra, azok is kisebb számban.

Egy másik nagy érvágás a turizmus számára az idei vakációs jegyek letiltása, hiszen a kormány ezekkel segítette a belföldi turizmust, a jegyeket ugyanis csak itthon lehetett értékesíteni. Az értékjegyek hiánya érződni fog a 2021-es turisztikai évben – vélekedik Daragus, aki szerint ez rendkívül elhamarkodott döntés volt a kormány részéről.

„Nem lesz jó évünk sem a turizmusban, sem a vendéglátásban. Az lenne a mentőöv számunkra, ha a tömeges oltásnak köszönhetően teljesen felszabadítanák a határokat és a külföldi turisták megszorítások nélkül utazhatnának” – mondotta összegzésképpen Daragus Attila.