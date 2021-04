Havazás a megyehatáron

Előző írásunk

Romániában időnként az utakat is újraszámolják, leltárba veszik őket, így kilométerekben is láthatjuk, amit úgyis tudunk: hogy túl kevés autópályánk van és túl sok a földút a román hazában. A statisztikai intézet összesítéséből az is kiderül, hogy a közutak alig 45 százaléka korszerűsített, de ennek a 39 ezer kilométernek az egyharmada is felújításra szorul. Ehhez pénz kell, és ez nálunk valahogy mindig másfelé megy, az uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedés majdnem fordítottan arányos az infrastruktúra fejlődésével, és az európai uniós alapokat is képtelen felhasználni az ország.