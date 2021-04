A megyei vészhelyzeti bizottság múlt pénteki döntése értelmében egy közigazgatási egységben a testület előzetes határozata nélkül is feloldhatók a korlátozások, amennyiben 3,5 ezrelék alá csökken a fertőzöttségi mutató. Sepsiszentgyörgy esetében ez most lehetséges. A vonatkozó előírások értelmében a megyeszékhelyen újból kinyithatnak az edzőtermek, pénteken, szombaton és vasárnap a kereskedelmi egységek nem kötelesek 18 órakor zárni, illetve a kijárási tilalom nem este nyolctól, hanem csak 22 órától érvényes az említett három napon. További lazításra azt követően kerülhet sor, ha a megbetegedések ezer lakosra kivetített, 14 napra számolt aránya három ezrelék alá mérséklődik. Ebben az esetben – szintén a bizottság előzetes határozata nélkül – az éttermek, kávézók, bárok a belső tereikben is fogadhatnak vendégeket, az általános járványmegelőzési, biztonsági szabályok betartásával, illetve a mozik, színházak is fogadhatják a közönséget.

Megyeszinten továbbra is a valamivel több mint 1400 lakosú Barátos község a legmagasabb fertőzöttségi arány (7,78 ezrelék), a hét elején tapasztalt visszaeséshez képest ismét romlott a helyzet, és emiatt a korlátozások ismét a hét minden napjára érvényesek. A hivatalos tájékoztatás szerint öt ezrelék feletti fertőzöttségű közigazgatási egység nincs a megyében, a pár napja még a hat ezrelék körüli értékkel jegyzett Gidófalva és Réty községekben is jelentős visszaesést tapasztaltak. Előbbi 4,85, utóbbi 4,72 ezrelékkel szerepel a közegészségügyi igazgatóság nyilvántartásában. Négy feletti értéket egyébként még csak Árkos községében jegyeznek, itt ismét egy ideje stagnál a mutató 4,69 ezreléken. A hétvégi korlátozásokat magában hordozó négy ezrelékes határhoz nagyon közel Kökös és Mikóújfalu volt a tegnapi összesítésben, 3,9 feletti értékkel. Sepsiszentgyörgyön kívül Vargyas, Maksa és Kommandó azok, ahol három feletti a fertőzöttség arány. Kommandó esetében jelentős a változás, miután több napon keresztül hat feletti értéket jegyeztek.