„Elégedettség tölt el, ugyanis a befektetett munka megtérült egy megterhelő torna után. A mérkőzések elején az eredménykényszer éreztette hatását a lányok hatékonysága szempontjából, viszont örülök, hogy megfelelően reagáltak az adott helyzetekre, vélhetően az elmúlt időszakban a szerzett tapasztalat is segített rajtuk. Nagyon büszke vagyok a lányok és a klub eredményére. Az idényben a sérülések sem kerültek el, ezek hatására még összetartóbb közösség alakult ki, így sikerült a legjobb nyolc csapat közé jutnunk. A folytatásban nagyon nehéz döntő torna vár ránk, ahol minden pont bónusznak számít. A megszerezhető tapasztalat segíthet abban, hogy játékosokat neveljünk ki. Bízom a csapatomban, köszönöm a lányoknak és a klub vezetőségének, hogy mindent megtettek ebben a körülményes idényben” – fogalmazott Gabriela Artene edző.

A 19 év alattiak döntő tornája május 26. és 30. között zajlik, a helyszínről a Román Kézilabda-szövetség később határoz. A sepsiszentgyörgyi együttes mellett a Brassói Corona, a Bukaresti MSK, a Galaci MSK, a Bukaresti Știința, a Nagybányai ISK, a Marosvásárhelyi Arena és a Kolozsvári Viitorul küzd az éremszerzés reményében.

„Nehéz csoportban voltunk, erős és jól felkészített csapatokkal. Csak örülni tudok, és büszke vagyok a sportolóinkra, akik hittek magukban. Ezek az eredmények a munkának, a fegyelmezettségnek, a komolyságnak és a határozottságnak köszönhetőek, amivel a lányok viszonyulnak a kézilabdához. Remélem, májusban a 17 év alatti csapattal is sikerül kiharcolni a döntő tornára jutást” – nyilatkozta Sorin Popica, a Sepsi-SIC kézilabda-szakosztályának vezetője.

A háromszéki klubnak akár két korosztályos csapata is döntő tornán vehet idén részt a bajnokságokban, komoly esélye van a 17 év alatti együttesnek is a továbbjutásra. A lányokat egy lépés választja el a nyolcas döntőtől, a rájátszás visszavágójában ugyanis a Fogarasi ISK, a Temesvári Cîtu és a Herkulesfürdő ellen lépnek pályára. A Sepsi-SIC az Érték csoportban 33 ponttal az első helyet foglalja el. Az U17 már 2020-ban is kiharcolta a döntő tornára jutást, azt azonban a járvány miatt végül nem rendezték meg. (miska)