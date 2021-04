Talán van már tíz éve is annak, hogy arról kezdtünk álmodni kicsiny közösségünkben, hogy egyszer lesz nekünk is egy olyan hajlékunk, amely a mai ember igényeit kielégítve eszközül szolgál megmaradásunknak, amelyet közös otthonunknak érezhetünk, mert a jókedv és a meleg szeretet légköre meglágyítja a lassan-lassan megfagyó, Istent dicsérő és embertársat elismerő magyar szavainkat. S lám-lám, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Adott álmot is az Úr, de megvalósítást is. Pénzbeli támogatásokból és nagyon sok szeretetmunkából megépült a közösségi ház, és impozánsan hirdeti az Úr nagy tetteit. Nagytermében száll az ima, zeng a dicsőítés, gyerekhangok még félénk neszei szűrődnek ki ajtaján, a falain elhelyezett pannók hatezer esztendő távlatából emlékeztetnek a környék történelmi értékeire, különleges kultúrájára. De az álom még nem ért véget.

Az Úr Isten gondviselő jóságáért, szeretetéért 2021 Újzsenge-ünnepén kívánunk hálát adni. Hálánk jeléül egy virágozott kazettás mennyezetet szeretnénk festetni a nagyterembe. A festett famennyezet, mint jellegzetesen protestáns képviselet, nemcsak esztétikailag értékes, hanem a szent megélésének, a felemelkedés, a transzcendenssel való találkozás lehetőségét kínálja fel a mindenkori ember számára. Pál Tünde és csapata közösségi házunk festett mennyezetére olyan szimbólumokat és motívumokat tervez, amelyek az emberi létezés lényegét, a felemelkedést, az Isten felé való törekvést, az életet és a védelmet jelenítik meg. Mindazt, ami évezredek óta a mindenkori ember alapszükséglete, és amit úgy nevezünk: Gondviselés. A mennyezet összesen 64 kazettából fog állni, ebből 48 kazetta növényi ornamentikával készül, 16 állatalakos ábrázolással, bibliai igékkel. A növényi díszítőelemek élet-halál jelképek, de az örök fejlődés és növekedés, a folytonos megújulás, a ciklikus és visszafordíthatatlan idő jelképei is. Ez a mennyezeten koszorú, virágtő és rozetta formájában fog megjelenni. Az állatalakos ábrázolások a hit, az önfeláldozás erényeit, az újjászületést, a gyógyulás-gyógyítást és a halhatatlanságot jelenítik meg.

Ennek az álomnak a megvalósításához is támogatókra van szükségünk, akik adományaikkal kifejezhetik a magyar népművészet és egyházi művészet gyöngyszemei iránti tiszteletüket, és kimutathatják összetartozásukat egy szórványkörülmények között élő kicsiny közösséggel.

Egy kazetta kiváltható 600 lej értékű adománnyal. Az ekkora értékben adományozó neve a mennyezetre is felkerül, azonban a kisebb adományok is nagy segítségként szolgálnak.

Ha részese kíván lenni egy ilyen álom megvalósulásának, akkor támogasson adományával a kövekező bankszámlaszámon: RO95OTPV300000613670RO03. Parohia Reformată Ariușd, jelige: kazettás mennyezet.

Adományát hálásan köszönjük, és ne feledje: akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget!

Ráduly-Baka Zsuzsanna