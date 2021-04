A védőoltás és tesztelés az oktatás érdekében elnevezésű kampány háromszéki állomásán Kiss Imre megyei főtanfelügyelő felhívással köszöntötte a találkozó résztvevőit, amelyben hangsúlyozta, legfőbb cél, visszatérni a járvány előtti életünkhöz, visszatérni az iskolapadba, a szemtől szembeni oktatáshoz. Ehhez pontos tájékoztatásra, a megelőző intézkedések további betartására és minél szélesebb körű átoltottságra van szükség – mondotta. Kovászna megyében eddig városon 1690 pedagógus (35,15 százalék), a falusi iskolákban 1020 tanító és tanár (25 százalék) kapott védőoltást – mondotta. Ez jóval alulmarad az előirányozott legkevesebb 60 százaléknál, amennyi elengedhetetlen a közösségi védelemhez – hangsúlyozta dr. Ioana Costachi, a megyei közegészségügyi igazgatóság képviselője. A járványtani szakember elmondta, a megfertőződés megelőzésének három aranyszabálya (kézmosás, távolságtartás, maszkviselés) mellett fontos, hogy minél többen éljenek a védőoltás lehetőségével, ami jelenleg mindenki számára elérhető, és ne az oltásellenesek véleményére, hanem a tudósok, orvosok ajánlásaira hallgassanak.

Radu Gheorghe Szekely államtitkár is a védőoltás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, ez jelenleg nem kötelező, de minden állampolgár lelkiismeretén múlik, hogy él-e a lehetőséggel, amivel saját egészségén kívül megvédheti másokét is. Kérdésre válaszolva elmondta, az csupán egy lehetséges felvetés volt az oktatási miniszter részéről, hogy a május 5-től újranyitó iskolákban csak a beoltott tanárok taníthassanak fizikai jelenlét mellett, és a diákok tömeges tesztelése is egyelőre tervezet formában létezik. Nem arról van szó, hogy minden tanulót tesztelnek noninvazív módon, sokkal inkább a tünetes diákok kiszűrését célozzák, amit akár a szülő is megtehet, ha a fertőzésre utaló jeleket észlel gyermekénél – mondotta. Ezt az iskoláknak kell biztosítaniuk központi eszközanyagból, amint ennek meglesznek a jogszabályi feltételei, a szaktárca eljuttatja a teszteket a megyékbe és fertőzés gyanúja esetén az iskolai egészségügyi szakszemélyzet, illetve a szülők használhatják – szögezte le az államtitkár.

A találkozón személyesen, illetve online jelen lévő iskolaigazgatók, szakszervezetek, szülők és diákok képviselői részéről érkező kérdésekből kiderült: gyakorlati tapasztalat szerint a családorvosok jó része nem javasolja, de nem is ellenzi a védőoltást, inkább nem mond véleményt erről; az oktatási miniszter egyes nyilatkozatai ködösek, nem tisztázzák, hogy a beoltott vagy a koronavírus-fertőzés okán immunizált pedagógusok vehetnek részt a személyes jelenléttel tartott tanórákon; a tizenhat év fölötti diákokat nem tájékoztatják arról, kérhetik-e az oltást szülői beleegyezés nélkül, de az is kérdés, járványügyi megelőzés tekintetében mi történik az őszi tanévkezdéskor, amikor a diákok és pedagógusok visszatérnek a nyári szünidőről.

Az oktatás alulfinanszírozására, a tanévszerkezet tervezett megváltoztatására, az általános kiszámíthatatlanságra vonatkozó kérdésekre válaszolva az államtitkár azt mondta, az egyes területek finanszírozási problémáit a költségvetés kiegészítésétől reméli. A jelenlegi kormány célja az oktatás decentralizációja, az iskolák autonómiájának bővítése, ami szerinte sok tekintetben előnyére válik a rendszernek.