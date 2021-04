Elhalálozás

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” (Cassandra Clare)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, após, rokon, az illyefalvi születésű kökösi

özv. KŐRÖS MIHÁLY

84 éves korában, özvegységének 10. évében rövid

betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. május 2-án, ­vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kökösi ravatalozóháztól a helyi ­temetőben.

Részvétfogadás szombaton 18–19 óráig és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Szép

Magdolnának férje elhunyta miatt érzett fájdalmában.

A Puskás Tivadar Szakközépiskola munkaközössége

A Székely Nemzeti Múzeum munkaközössége megrendülten vett tudomást

dr. BAJUSZ ISTVÁN egyetemi docens tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláról. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki

gyászoló családjának.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Babos Lászlónak és családjának édesapja elhunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága

és munkaközössége

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Fehér

Katalinnak és családjának édesapja elhunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága és munkaközössége

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk

id. BARTÓ PÉTERRE, aki ma nyolc éve távozott a földi

életből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Könnyes szemmel vezet

sírodhoz utunk, feledni téged sosem tudunk. Hiába takar sírhalom s borul rád a temető csendje, te akkor is itt élsz belül bánatos szívünkben.

Emlékét örökre megőrizve emlékezünk

BRASSAI JUDITRA

(szül. PETKI) halálának

hetedik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Négy szerető testvére

Az emlékezéshez csak szeretet kell, akit szeretünk, soha nem feledjük. Fájó szívvel

emlékezünk a lécfalvi

HAJDÓ JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Sorsunk az elválás, reményünk a találkozás. Nyugodj békében az örök világosság fényében. Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk ­DARVAS LÁSZLÓ színművészre halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szíved, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. NAGY ZOLTÁNRA ­halálának első évfordulóján. Jóságát, szeretetét örökre

szívünkbe zárjuk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Emlékét örökre megőrizve, kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

SZABÓ GÉZÁRA (Öcsire) ­halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fiai és azok családja

Ne fájjon, hogy már nem vagyok, / Hiszen napként az égen nektek ragyogok! / Ha szép idő van, s kék az ég, / Jusson eszetekbe a sok szép emlék. / Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, / Inkább a szép dolgokon kacagjatok! / Ha telihold van, az értetek ragyog, / S azt jelenti, hogy boldog vagyok. / Ha hullócsillag száll az éjféli égen, / Akkor mondjatok egy imát értem! / Én is imát mondok majd értetek, / Hogy boldog lehessen szívetek, / Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. Fájó szívvel emlékezünk

BALHUI ATTILA RÓBERT EFREMRE halálának első ­évfordulóján. Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Pihenése legyen csendes!

Bánatos szerettei

