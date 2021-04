Tanmese a szeretetről

A Gazdagság egy luxushajón úszott el mellette. A Szeretet megkérdezte:

– Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?

– Nem, nem tudlak! – felelt a Gazdagság. – A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely a számodra.

Ezután a Büszkeség közeledett egy csodaszép hajóval a Szeretet felé, így őt is kérlelni kezdte:

– Büszkeség, kérlek! El tudnál vinni engem is?

– Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni – a hajómon minden tökéletes, s te esetleg árthatnál ennek.

Így hát a Szeretet nagyot sóhajtott, s akkor meglátta a Bánatot… Őt is megkérte:

– Bánat, kérlek, vigyél magaddal!

– Óh, Szeretet – mondta a Bánat, – ha tudnád, én mennyire szomorú vagyok, s most egyedül kell maradnom a hajómon.

A Szeretet lemondóan elfordult, s ekkor megpillantotta a Vidámságot közeledni… Odaszaladt hát ismét a parthoz, és kiabálva kérlelni kezdte, de a Vidámság gyorsan elhúzott a Szeretet mellett, mert annyira elégedett és olyan boldog volt, hogy észre sem vette a Szeretetet, meg sem hallotta a kérését.

A Szeretet teljesen magára maradt, s ekkor hirtelen megszólalt egy hang:

– Gyere, Szeretet, én elviszlek Téged.

A Szeretet látta, hogy egy öregember szólt hozzá. A Szeretet annyira hálás és boldog lett, hogy elfelejtette megkérdezni az öregember nevét, s ez csak akkor jutott eszébe, amikor már újra biztonságban volt, de megkérdezni tőle már nem tudta, mert alig értek partot, az öreg máris tovahajózott. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért felkereste a Tudást, s kíváncsian kérdezte tőle:

– Tudás, meg tudod mondani nekem, ki segített nekem?

– Az Idő volt – felelte a Tudás.

– Az Idő? – kérdezett vissza a Szeretet. – Vajon miért segített rajtam az Idő?

S a Tudás válaszolt:

– Azért, mert csak az Idő érti meg, hogy milyen fontos lesz a Világban, az emberek életében a Szeretet.