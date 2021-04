Ami a papok oltási kampányban való részvételét illeti, azt állítja, ők Isten szolgái, nem orvosok, hogy ajánlgassák az oltást. Mindezt egy sajtótájékoztatón közölte újságírókkal, akik arra kérdeztek rá, hogy beoltották-e már. Tomis érseke a nemleges válasz után arra is kitért, hogy szerinte ezeket a vakcinákat a gyártók kapkodva készítették, és nem százszázalékosan megbízhatók, ezért nem is javasolja papjainak, hogy részt vállaljanak az oltáskampányban. „Mindennap áldozom, ennél nagyobb, erősebb oltás nem kell” – ezt válaszolta az újságíróknak arra a kérdésére, hogy miért utasítja el ilyen határozottan a vakcinát. Bár arra nem tudott választ adni, hogy egyházkerületéből hány pap fertőződött meg koronavírussal, azt azonban elárulta, hogy a megbetegedetteket Gigi Becali segítette gyógyszerekkel. „Szíve mélyén nagyon jó ember, aki segíteni akar a bajba jutottakon, azonban sokan vannak, akik megakadályozzák ebben” – részletezte az érsek. Teodosie azt is bejelentette, húsvétkor a híveket a hagyományt követve egyazon kanálból fogja áldoztatni: „Ez a szabály érvényes az egész román ortodox egyházban. A szent törvényeket, amelyeket évszázadok óta követünk, nem fogjuk sohasem megváltoztatni” – hangsúlyozta a püspök. (Transindex)

HASZNOS ALKALMAZÁS. A hazai koronavírus-kórházak intenzív osztályára került betegekről egy alkalmazás segítségével kaphatnak hírt a hozzátartozóik – jelentette be szerdán Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter. A rendszert a következő hetekben üzemelik be néhány kórházban. Az egészségügyi minisztérium márciusban állapodott meg a Geeks for Democracy civil szervezettel, amely rendelkezésére bocsátja az alkalmazást. A tárca felmérte a hazai COVID-kórházak hajlandóságát is arra nézve, hogy kipróbálnák-e ezt a lehetőséget, és 14 egészségügyi intézmény pozitív választ adott. Az intézmények többsége bukaresti és kolozsvári, de néhány kisebb városi kórház is csatlakozna. A tárcavezető szerint a Geeks for Democracy egy kész alkalmazással kereste meg a minisztériumot, pénzt nem kértek érte, sőt, adatvédelmi kifogásoknak eleget téve hajlandóak voltak azt megfelelően módosítani. (Maszol)

KIHIRDETTE AZ ÁLLAMFŐ a 2020/115-ös sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt, amely havi 180 lejes, meleg ételre elkölthető élelmiszerjegyet biztosít elektronikus formában az alacsony jövedelmű, 75 évnél idősebb személyek számára. Az uniós program keretében olyan 75 év fölötti személyek kaphatnak támogatást, akik a minimális szociális nyugdíjnál kisebb összegből élnek, hajléktalanok, vagy mélyszegénység fenyegeti őket. A havi 180 lejes juttatás adómentes, a jogosultak listáját a helyi hatóságoknak kell összeállítaniuk, s ugyanők gondoskodnak arról is, hogy a mozgáskorlátozott személyekhez kiszállítsák a meleg ételt. (Agerpres)