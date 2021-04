Folytatódik a nyitás Magyarországon

Gulyás Gergely azt mondta, a beoltottak száma pénteken elérheti a négymilliót, így a kormány korábbi döntésének megfelelően életbe léphet a korlátozások feloldásának újabb üteme. Az újraindítás legfontosabb elemei között említette, hogy a kijárási tilalom kezdete 11 óráról éjfélre módosul, az üzletekben pedig este 11 óráig lehet vásárolni. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják a vendéglátóhelyek belső tereit és a szállodákat, illetve a tavaly novemberben bezárt szabadidős létesítményeket – állatkerteket, vadasparkokat, múzeumokat, mozikat, színházakat, könyvtárakat, a szülők, családtagok magukkal vihetik gyermekeiket is. Az edzőtermekbe, uszodákba is kizárólag védettségi igazolvánnyal érkezők, a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak, valamint a versenyre vagy mérkőzésre készülő 18 év feletti igazolt sportolók mehetnek be. A védettséggel rendelkezőknek nem kell maszkot viselniük a kulturális és sportrendezvényeken – tudatta a tárcavezető. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Magyarország azért haladhat a nyitásban gyorsabban, mint Európa más országai, mert az oltottak száma lényegesen magasabb. A kormány az ötmillió oltás elérésekor – várhatóan május harmadik hétvégéjéig – a lakodalmakra vonatkozó tilalmat szeretné feloldani– mondta a politikus.