A környezetvédelmi minisztérium múlt hónap elején készült az iskolák energiagazdálkodását javító programot elindítani, de aztán két hónapot halasztottak. Ez jól fog Barótnak, mert így lett elegendő idejük előkészülni – mondotta a városi elöljáró.

Az 1969-ben emelt épület az oktatás szempontjából a legfontosabb. Itt található a legtöbb osztály, innen intézik mindkét iskola adminisztrációját is. A fűtésrendszert utoljára húsz évvel ezelőtt újították fel, néhány éve termopán nyílászárókat kapott az épület, de a technikai megoldások továbbra is elavultnak számítottak. Emiatt történhetett meg az, hogy abban a három hónapos időszakban is, amíg az online oktatás folyt, 110 ezer lejes fűtésszámlát kellett kifizetniük.

Amennyiben Barót pályázata sikeres lesz, a legkorszerűbb megoldásokat fogják alkalmazni a felújítás során: nemcsak a falakat, hanem a földszinten a padlót, az utolsó emeleten a padlást is szigetelnék, teljesen kicserélnék a villanyhálózatot és leszerelnék a fűtőtesteket is. Utóbbiakat vissza sem tennék: a mennyezet alatt elhelyezett csövekkel oldanák meg a szellőztetést és így érkezne a meleg levegő is. Mivel ennyire modern minden, okostelefon segítségével osztálytermenként szabályozható lesz a hőmérséklet, azaz ha éppen online folyik az oktatás, alig fagypont feletti meleg lesz, ha pedig erősen süt be a nap, nem az ablakot fogják kinyitni, hanem hideg levegőt áramoltatnak be.

Benedek-Huszár János úgy vélte, az összesen 750 ezer eurós összköltség harmadát kitevő önrészt, vagyis közel kilencszázezer lejt érdemes lesz kifizetni, mert – a számlák értékének csökkenése mellett – nemcsak a modern fűtő-szellőző berendezés költségeit, hanem az építkezés nyomán keletkezett nyomok helyreállítását is elszámolhatják, így a munkálatok végén frissen meszelt és festett lesz a bő ötvenéves épület egésze.