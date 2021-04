Hajléktalanok otthonteremtését segítik

Székely Róbert intézményvezető lapunk megkeresésére elmondta, ezúttal egy nyugdíjas, a hajléktalanszállót másfél éve látogató férfi, illetve egy másik, fél éve náluk tartózkodó férfi – akinek a nemrég megnyílt kereskedelmi központban sikerült állást találni – önállósodását készítik elő. Önkénteseik segítségével kifestették otthonaikat, berendezik azokat, így a következő a napokban már be is költözhetnek. Lényeges tényként említette, hogy az érintettek mindannyian akarták is azt, hogy életük megváltozzon, hogy elhagyhassák a szállót, mindenkinek van jövedelme, amiből megélhetését biztosítja. A karitatív szervezet munkatársai a továbbiakban is követik az önállósodók sorsának alakulását, felkeresik őket, találkozókon vitatják meg a felmerülő gondok lehetséges megoldását, miközben hasznos rutinok kialakítását – például a számlák rendszeres befizetését – is ösztönzik.

A szociális létesítmény további hat kedvezményezettje számára szociális lakást igényeltek az önkormányzattól, most a jóváhagyására várnak – fűzte hozzá Székely Róbert. A novemberben kiköltözött látogatóikról elmondta, egyikük külföldre ment dolgozni, a másik két férfi is jól van, helyzetüket stabilként értékelte.

A Csíki negyedi éjjeli menedékhelyen 22–25 rászorulót fogadnak esténként, az előző hűvösebb napokon azt is lehetővé tették, hogy az épületben melegedjenek, és mindenki kap reggelit és bőségesebb vacsorát is.