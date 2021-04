Mindenkit beoltani!

Tavaly év végén úgy tűnt, hogy mindenki várja a koronavírus elleni oltószert. Most már oda jutottunk, hogy naponta 120 ezer oltásra van lehetőség, de jelentkező csak ötvenezer akad. Amíg nem volt elég oltóanyag, volt mire hivatkozniuk azoknak, akik nem is akarták megszúratni magukat. Pedig a szakemberek állandóan szavalják, hogy egyetlen mód a járvány megállítására, az oltás.

A mellékhatásokkal meg az a helyzet, hogy nagyobb esélye van valakinek arra, hogy megüsse a főnyereményt a lottón (vagy arra, hogy őt üsse meg a villám), mint arra, hogy oltás után trombózist kapjon. Mégis oda jutottuk, hogy elébb-elébb már lasszóval kell fogni az oltásra jelentkezőket. Az oltáskampány fő koordinátora nálunk, a katonaember Valeriu Gheorghiță manele-zenével szeretné élénkíteni a kampányt. Szerinte (és szerintünk is) az emberek fáradtak és mindannyian szeretnének visszatérni a normális élethez. (Azzal is fenyegetnek, hogy jön a negyedik hullám és az újabb hullák.)

Tudják a politikusok is, hogy mennyire népszerűtlenek a zárások, tiltások. Az angol miniszterelnök, Boris Johnson a tavaly azt mondta, hogy nem akar semmiféle nyomorult zárást, inkább haljanak az emberek ezerszámra. (Ezt persze most már tagadja).

Az oltakozás serkentésére számtalan lehetőség lenne. Felvetődött, hogy jeles személyiségek oltásának bemutatása jót tenne a húzódozók meggyőzésére. Gondolom, hogyha lenne egy tévéadás, ahol egész nap mutatnák, amint fontos emberek oltatják magukat, és minden oltás után bejátszanának egy-egy manele-számot, azzal növekedne a nézettség, és a fiatalok is kedvet kapnának a szúrásra. Most még csak az oltási igazolások felmutatásának kötelezővé tételével ijesztgetik az oltakozni nem akarókat, de közben azt is mondják, hogy az oltás nem kötelező. Úgy látszik, hogy a fenyegetés-korbács mellé nem árt a mézesmadzagot is bevetni.

Sok helyen rendeztek be autós oltóközpontokat a gyaloglást nem kedvelőknek. Az is felvetődött, hogy az egyházfők buzdítsák híveiket oltakozásra. Most az ortodox húsvét előtt a templomokban is lehetne szervezni oltópontokat. A pópa jó példával járva elől, ott helyben az ikonosztáz előtt oltatná be magát, és felkérné a híveket, hogy a szentségek kiszolgálása után az ott szolgáló apácákkal oltassák is be magukat. Figyelembe véve a románok vallásosságát, bizonyára sikeresek lennének az ilyen akciók. De másokról sem lenne szabad megfeledkezni. Mindenki nem kaphat oltást, és hiába a riogatás is, sokan akkor sem lennének hajlandóak beadatni, ha megtehetnék. Így nekik nem lesz szükségük oltóanyagra, amit nem is kell megvásárolni. Az így megtakarított pénzből pedig jutalmazni lehetne a beoltottakat.

Sokan háborognak, hogy nem lehet vendéglőbe menni és a vendéglősök azon jajgatnak, hogy csődbe mennek. Minden vendéglőben oltásközpontokat kellene szervezni. A pincérlányokat kiképeznék az oltásra. A pincérek tálcán vinnék ki a rendelést, mellette fecskendőben a vakcinát. A kettőt egyszerre vehetné be az illető. Bár az alkoholfogyasztást nem ajánlják az orvosok az oltás előtt és azután sem, az alkoholistáknak az oltás mellé kivételesen ingyen féldecit is felszolgálhatnának az arra kijelölt helyeken. A kábítószereseknek meg ugyanabba a fecskendőbe húznák fel az oltóanyagot és a heroint, ők saját maguknak be is tudnák fecskendezni, mégpedig intravénásan. Úgy talán még hatékonyabb lenne az ellenanyag. Hatásos lenne összekapcsolni az oltást az ingyen miccs és sör ősi román szokásával, úgy ahogy az régebb választások idején, a szavazat leadása után is gyakran megesett. Sok sportrajongó fájlalja, hogy nem mehet például futballmérkőzésekre. Biztosan kerülnek olyan egészségügyi káderek, akik elvállalják, hogy ott álljanak a bejárati kapuknál és az oltatlanokat – hogy emiatt ne maradjanak le a meccsről –, ott helyben oltanák. Ennyit szívesen áldoz egy drukker azért, hogy élőben lássa végre kedvenc csapatát.

Spanyolországban szervezetek már ötezer személy részvételével koncertet. Ifjúságunknak nagyon hiányoznak az ilyen nagyméretű előadások. Boc (polgár)mester is szeretne szervezni egy ilyent. No, ott is az lehetne a feltétel, hogy ingyen bemehet a vendég, akkor is, ha nincs oltási igazolása, feltéve, ha ott helyben a bejáratnál megkapja az oltást.

Az Astra-Zeneca oltásnak (ártatlanul) rossz hírét keltették, így ők egy megakoncertet szervezhetnének ugyanilyen módon, ahol az Astra Zenekar egyszerre szolgáltathatná a zenét és a koronavírus elleni védőanyagot.