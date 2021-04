Szemétgyűjtés a Föld napján

Az akciót a katolikus közösség kezdeményezte, Mihály Imre plébános felhívására. Több mint harminc önkéntes fiatal, iskolás vett részt a feladat végzésében, jelen volt Kiss Gusztáv polgármester és több községi tanácstag is. A szemétgyűjtők a község központi részét célozták meg, s kiemelt figyelmet fordítottak a sportbázis területére. Volt szemét bőven, a focipálya melletti lelátó alól is tetemes mennyiség gyűlt össze. Kiss Gusztáv polgármester is hangot adott véleményének: „nagyon hasznos ez az akció, ilyen megmozdulásokra évente több alkalommal is szükség lenne. Jó látni, hogy ennyi fiatal vesz részt a szemétgyűjtésben, azt mutatja, hogy ez a generáció már megértette a környezetünk, a természet védelmének, eredeti állapotban való megőrzésének fontosságát”. A szemétgyűjtést követően a résztvevőket a plébánián zsíros kenyérrel, üdítővel vendégelték meg. (bokor)