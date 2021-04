Tovább csökkent a napi esetszám

A csütörtökinél több mint kétszázzal kevesebb, összesen 1636 új megbetegedést igazolt a legutóbbi jelentés óta országszerte elvégzett mintegy 31 ezer teszt, és csökkent a kórházakban kezelt fertőzöttek száma is. A járvány áldozatainak száma azonban továbbra is magas, akárcsak az intenzív terápiára szoruló betegeké.

A kommunikációs törzs legfrissebb jelentése szerint az új esetek közül 14 háromszéki, ezzel a térségünk fertőzöttségi mutatója 2,1 ezrelékre módosult. Országszerte 8245 beteget kezelnek kórházakban (több mint hatszázzal kevesebb, mint a csütörtökön közölt adat), közülük 1284 személy állapota kritikus. Az áldozatok száma csütörtökhöz képest változatlan, a hatóságok újabb 138, a koronavírushoz köthető elhalálozásról (66 férfi és 72 nő) tájékoztattak, köztük háromszéki illetőségű(ek) is van(nak).

Oltási maraton a katonakórházakban

Jövő héttől non-stop üzemmódra váltanak a koronavírus elleni oltáskampány regionális lerakataiként és elosztó pontjaiként működő katonakórházak országszerte és előjegyzés nélkül bárkinek beadják a vakcinát – közölte a védelmi minisztérium.

A május 4-én kezdődő akció egyelőre kísérleti jelleggel egy hétig, május 11-ig tart. Ezáltal a bukaresti, brassói, kolozsvári, konstancai, krajovai, jászvásári és temesvári katonakórházban is olyan „oltási maraton” kezdődik, amelytől az idő előtt kifulladni látszó romániai oltáskampány megmentését remélik a román hatóságok. Bebizonyosodott ugyanis, hogy most már több beadható dózis áll rendelkezésre az országban, mint ahány igénylő jelentkezik az oltásra az internetes előjegyzési portálon. Az előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélküli oltási akciók azonban minden nagyvárosban népszerűnek bizonyultak. Erre alapoz a védelmi minisztérium is, főleg, hogy az orvosi egyetemi kórházaknál szervezett oltási maratonokhoz képest megvan az az előnyük is, hogy nem kell előre megbecsülniük, mennyi vakcinára lesz szükség, hiszen az utánpótlás helyben van.

A védelmi minisztérium közleménye megemlíti, hogy 56 katonai egységben kialakított oltóközpontot nyitottak meg a civil lakosság előtt is, ahol a tárca csaknem ezer alkalmazottja járul hozzá az immunizációs kampányhoz. Szintén a katonaság üzemelte be azt a húsz mobil oltóegységet, amely a nehezen megközelíthető településekre juttatja el a koronavírus elleni vakcinát.

A regisztráció nélkül igényelhető oltási akciók sikerén felbuzdulva egymás után nyílnak az autós oltóközpontok. Csütörtökön a bukaresti parlament előtti óriásparkolóban is hasonló nyílt, ahol előjegyzés nélkül adják be bárkinek a Pfizer oltóanyagát. A létesítményt Klaus Iohannis államfő is meglátogatta, és felhívta a figyelmet arra, hogy most már „bürokrácia” nélkül bárki jelentkezhet a vakcinára, beleértve a Romániában lakó külföldieket és a külföldön élő, hazalátogató románokat is.

Romániában eddig 3 millió 250 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni vakcina első, illetve 1 millió 900 ezer ember az oltás mindkét adagját. Országos szinten napi 120 ezer ember beoltására volna kapacitás, de az egy nap alatt beadott oltások száma még egyszer sem érte el a százezret.