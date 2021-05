Mérséklődő járványügyi mutatók

Háromszékről egyedüliként nem jelentettek új megbetegedést, így a megyénk fertőzöttségi mutatója 1,95 ezrelékre mérséklődött, a térségünkben eddig jegyzett esetszám pedig 8232. Az új megbetegedésekkel 1 056 572-re nőtt a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma, míg a gyógyultaké 993 ezerhez közelít.

Jó hír, hogy továbbra is csökkenő tendenciát mutat a kórházi kezelésre szoruló páciensek száma, péntekhez képest 154-gyel kevesebb, 8087 esetről tájékoztattak. Az intenzív terápiás osztályon ellátott, kritikus állapotban lévő betegek száma is enyhén csökkent, a legfrissebb jelentés szerint országszerte 1277 hasonló helyzetben lévő betegről gondoskodnak. Napok óta most először száznál kevesebb áldozatot jelentettek, a legutóbbi tájékoztató óta elhunyt 85 fertőzött (36 férfi és 49 nő) között nincs háromszéki, a legfiatalabb áldozat a 30 – 39 évesek korcsoportjába tartozik.