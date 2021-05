A házigazdák a találkozó első lehetőségét gólra váltották, a 15. percben Andrei Patache indításával Hervin Ongenda a figyelmetlen Bogdan Mitrea mellett betört a büntetőterületre, majd a rövid sarkot záró Niczuly Roland feje fölött a hálóba lőtt (1–0). A folytatásban is az FC Botoșani játszott veszélyesebben, azonban Eduard Florescu néhány méterről nem találta el a kaput, míg Enriko Papa csúsztatása után Pavol Šafranko mentett szögletre. A Sepsi OSK első helyezetét a 30. percben hozta össze, Cătălin Golofca beadása után Šafranko senkitől sem zavartatva fejelhetett, ám Eduard Pap hárított, ezt követően pedig Kovács Lóránt távoli lövését is fogta a hazai kapus. A moldvai csapat a szünet előtt tovább növelhette volna előnyét, viszont Niczuly előbb Ongenda lövését, majd Sekou Camara próbálkozását is védte.

Leo Grozavu vezetőedző a második félidő kezdetén cserékkel igyekezett hatékonyabbá tenni a támadójátékot, Kovács és Bryan Nouvier helyére Claudiu Petrila és Anass Achahbar érkezett. Ennek ellenére az újabb gólt Marius Croitoru együttese szerezte, a 49. percben a szintén csereként pályára lépő Realdo Fili a háromszéki védelmen áttörve, Florin Ștefan kíséretében közelről laposan a bal alsóba gurított (2–0). A folytatásban ismét a háromszéki kapusnak kellett védeni, Niczuly ezúttal Ongenda lövését fogta. A labdát többet birtokló Sepsi OSK az 54. percben a házigazdák hathatós segítségével szépített. A vendégek egy félpályán eladott labdából indíthattak támadást, Achahbar erőtlen lövése után a menteni igyekvő Patache saját kapujába továbbította a labdát (2–1). A háromszéki gárda nem sokkal később egyenlíthetett volna, azonban a holland középpályás lövését Pap bravúrral hárította, majd a kipattanót Petrila fölé bombázta.

A mérkőzés hátralévő részében a vendégek az egyenlítésre törekedtek, míg a Botoșani foggal-körömmel őrizte előnyét. Mezőnyfölénye ellenére a Sepsi OSK a ráadásban volt legközelebb a gólszerzéshez, Petrila szabdarúgása után Rachid Bouhenna lőhetett kapura, ám Ulrich Meleke térddel szögletre mentett. A sepsiszentgyörgyi csapat a tizenegyedik FC Botoșani elleni mérkőzésen hatodszor szenvedett vereséget.

1. Liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló: FC Botoșani–Sepsi OSK 2–1 (1–0).

Botoșani, városi stadion. Vezette: George Găman (Craiova). Botoșani: Pap – Braun (Fili, 46.), Chindriș, Meleke, Țigănașu – Papa, Rodriguez, Florescu – Patache (Șeroni, 67.), Caia (Camara, 12. és Roman, 67.), Ongenda (Keyta, 73.). Vezetőedző: Marius Croitoru. Sepsi OSK: Niczuly – Csiszer (Aganović, 23.), Bouhenna, Mitrea, Ștefan – Vașvari, Păun (Niňaj, 56.), Kovács (Achahbar, 46.) – Golofca (Ștefănescu, 81.), Šafranko, Nouvier (Petrila, 46.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: Ongenda (15.), Fili (49.), illetve Patache (54. – öngól). Sárga lap: Ongenda (33.), Florescu (38.), Fili (62.), Șeroni (68.), Rodriguez (85.), illetve Achahbar (77.), Petrila (85.).

További eredmények, 5. forduló, playout: Medgyesi Gázmetán–FC Argeș 1–1 (gsz.: Deaconu 23., illetve Malele 90+4. – tizenegyesből), Aradi UTA–Chindia Târgoviște 0–1 (gsz.: Iacob 62.).

A playoff rangsora:

1. CFR 3 0 1 7–2 41

2. FCSB 2 0 2 5–5 39

3. Craiova 2 2 0 5–2 37

4. Sepsi OSK 2 1 2 4–4 30

5. Botoșani 2 1 2 6–7 28

6. Clinceni 0 0 4 1–8 22

A playout rangsora:

1. Târgoviște 4 1 0 6–0 33

2. Argeș 2 2 1 6–3 28

3. Medgyes 2 2 1 8–5 25

4. Arad 2 0 3 3–6 25

5. Astra 1 2 1 3–2 24

6. Voluntari 2 1 1 3–3 23

7. Viitorul 2 0 2 4–2 22

8. Dinamo 1 1 2 3–5 18

9. Hermannstadt 1 0 3 3–7 16

10. Jászvásár 0 1 3 0–6 14

A 6. forduló programja: * playoff: Sepsi OSK–Craiova (szerda, 19 óra), Academica Clinceni–Kolozsvári CFR (csütörtök, 17 óra), FC Botoșani–FCSB (csütörtök, 19.45 óra) * playout: Chindia Târgoviște–Medgyesi Gázmetán (kedd, 19 óra), Astra Giurgiu–Aradi UTA (szerda, 12 óra), FC Hermannstadt–FC Viitorul (szerda, 14.15 óra), Jászvásári Politehnica–FC Dinamo (szerda, 16.30 óra), FC Argeș–FC Voluntari (csütörtök, 14.30 óra).