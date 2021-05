Hétfőn, május 3-án 2,36 az ezer főre eső koronavírusos fertőzések száma, de ezzel még csak sárgára változott a helyzet, tehát zárt térben legtöbb 30 százalékos kapacitással lehet látogatókat fogadni, és továbbra is be kell tartani a járvánnyal kapcsolatos előírásokat: a maszkviselést, távolságtartást, kézfertőtlenítést – tudatja a városháza, amelynek közleménye arra is felhívja a figyelmet, hogy abban a három sepsiszentgyörgyi oltóközpontban, ahol Pfizer és Moderna vakcinával oltanak, 1800-nál több szabad hely van. (demeter)