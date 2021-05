Mindkét háromszéki csapat 24 ponttal fejezte be a harmadosztályú bajnokság 2020–2021. évi idényét. Az 5. csoportban jobb gólkülönbségének köszönhetően a Sepsi OSK II. az ötödik helyen végzett, míg a Kézdivásárhelyi SE a nyolcadik pozíció­ban zárt. A 18., utolsó fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat hazai környezetben döntetlent játszott a Brassói SR ellen, a kézdivásárhelyi együttes pedig háromgólos győzelmet aratott a Blejoi vendégeként.

Döntetlen hazai pályán

Az első félidőben a piros-fehér mezesek kezdeményeztek többet, a vendégek a védekezésre összpontosítottak. A házigazdák sorra dolgozták ki a helyzeteket, azonban Veress Zsombor lövését Bogdan Căucă hárította, a kipattanót pedig Peter Gál-Andrezly a bal alsó mellé továbbította. Nem sokkal később Eder González és a szlovák középpályás újabb próbálkozása ment kapu fölé. A 20. percben Andres Dumitrescu senkitől sem zavarva néhány méterről kapu fölé fejelt, majd Berde István előtt adódott lehetőség, ám a hátvéd is pontatlan volt.

A sepsiszentgyörgyi csapat számos helyzete ellenére váratlanul a Brassó szerzett vezetést. A 34. percben Dumitrescu a büntetőterületen belül szabálytalankodott Horia Popa ellen, a megítélt büntetőt pedig a sértett könnyedén értékesítette (0–1). A vendégek csak két percig örülhettek a vezetésnek, mivel Veress 20 méterről védhetetlenül a kapu jobb felső sarkába bombázott (1–1).

Szünet után ismét a háromszéki labdarúgók álltak közelebb a gólszerzéshez, az 51. percben Veress középre tartó szabadrúgását Căucă magabiztosan védte. A folytatásban többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, a felek megelégedtek a döntetlennel, ám a hajrában mindkét oldalon adódott még lehetőség. Előbb Veress került helyzetbe, viszont rosszul találta el a labdát, majd a túloldalon Rareș Coltofean fejesét Szántó Albert bravúrral hárította.

„Több mint 40 játékost szerepeltettünk ebben a szezonban. Ennek koordinálása nagy feladatot igényelt, viszont minden esetben megpróbáltunk a lehető legjobbat kihozni a rendelkezésünkre álló keretből. A Sepsi OSK II. egyik legfontosabb szerepe az utánpótlás-játékosaink beépítése a felnőttcsapatba, hiszen nagyon nehéz a szintlépés. A mérkőzéseken érződött is a tapasztalathiány, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy idővel az első csapatban minél több saját nevelésű fiatal juthasson szerephez” – mondta Kulcsár László edző.

3. Liga, 5. csoport, 18. forduló: Sepsi OSK II.–Brassói SR 1–1 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Sergiu Mavriche (Bákó). Sepsi OSK II.: Szántó – Tamás, Deák, Dumitrescu, Máthis B. (Nistor, 85.), Berde (Pál, 46.), Dragomir (Toma, 63.), González, Gál-Andrezly, Kocsis (Bajrovic, 46.), Veress. Edző: Kulcsár László. Brassó: Căucă – Gödri, Marinescu, Ciurea (Răducan, 39.), Iordache, Burlacu, Moraru (Coltofean, 88.), H. Popa (Tudorie, 73.), Sandu, Firat, Savu (Rența, 88.). Edző: Ioan Naghi. Gólszerzők: Veress (36.), illetve H. Popa (34. – tizenegyesből).

Megérdemelt győzelem

Győzelmi kényszerben lépett pályára a feljutásra is esélyes Blejoi otthonában a KSE, a kék-fehér mezesek számára csak a győzelem volt elfogadható annak érdekében, hogy ne kényszerüljenek pótselejtezőre. Ennek megfelelően az első pillanattól Gazda József tanítványai kezdeményeztek, a játékra és a hozzáállásra sem lehetett panasz. A kézdivásárhelyi csapat, végig kézben tartva a mérkőzést, megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, több helyzetet alakított ki a védekezésre berendezkedő házigazda ellen. A gólcsend a 14. percben tört meg, amikor egy jobboldali szögletet követően Antal Barna próbálkozását még hárították, de a kipattanót Tankó Zsolt a hálóba továbbította. A 23. percben egy újabb szöglet után az érkező Antal ezúttal már nem hibázott (0–2).

Szünet után sem lankadt a kézdi együttes játékkedve, a 49. percben egy szép akció végén Antal iramodott meg, majd a kapust kicselezve szerezte meg második gólját a mérkőzésen (0–3). A hazai gárda a 75. percben kontrából szépített Cosmin Lambru révén, viszont a céhes városi labdarúgók is tartogattak még egy találatot, a 84. percben Rancz Attila indítása után a csereként beállt Albu Norbert bombázott a kapuba (1–4).

„Örülök, hogy ezen a meccsen sikerült megmutatni, mire vagyunk képesek, és annak is, hogy a pályán tudtam segíteni a csapatot. Gratulálok a fiúknak, és köszönettel tartozom Adrian Postolică segédedzőnek, aki motiválni tudta a labdarúgókat, nem csak most, hanem akkor is, amikor én nem lehettem velük. Nehéz idény áll mögöttünk, a vírus rányomta bélyegét a teljesítményünkre, de ha azt nézzük, hogy 12 ifjúsági játékossal indultunk útnak és 24 pontot gyűjtöttünk, ugyanannyit, mint más, nagyobb költségvetésű együttesek, úgy gondolom, nem lehetünk elégedetlenek” – értékelt Gazda József játékos-edző.

További eredmények: Astra Giurgiu II.–Székelyudvarhelyi FC 0–0, Barcarozsnyói Olimpic–Plopeni 4–2 (gsz.: Mariean 32., 43., Staicu 38., Poverlovici (78.), illetve Vlad 25. – tizenegyesből, Ioan 85.), Brassói Corona–Brassói Kids Tâmpa 6–1 (gsz.: Linguraru 29., Damian 58. – tizenegyesből, Cristescu 56., Toader 75., Roșu 84., Manole 87., illetve D. Popa 68.).

A rangsor:

1. Corona 14 4 0 41–11 46

2. Brassói SR 7 7 4 36–26 28

3. Blejoi 8 3 7 30–33 27

4. Astra II. 7 3 8 29–26 24

5. Sepsi OSK II. 7 3 8 30–28 24

6. Plopeni 7 3 8 26–24 24

7. Olimpic 7 3 8 26–26 24

8. KSE 7 3 8 23–34 24

9. SZFC 6 5 7 26–23 23

10. Kids Tâmpa 3 0 15 12–48 9

A harmadosztályból a tíz csoport­első és a tíz csoportmásodik sorsolás alapján osztályozót játszik május 8. és 29. között. A Bucovina Rădăuți, a Galaci Oțelul, az Afumați, a Bukaresti Steaua, a Brassói Corona, a Vedița Colonești, a Sellenberk, a Lippa, a Kudzsir és a Nagybányai Minaur bajnok lett, míg a Foresta Suceava, a Brăila, a Mostiștea Ulmu, az FCSB II., a Brassói SR, a Filiași, a Nagydisznód, a Kisjenői Körös, a Dés és a Zilah a második helyen végzett.