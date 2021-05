A Csillagok háborúja és a földrajz

A PTE közleményében felidézték: a természettudományi kar földrajzi és földtudományi intézetén dolgozó munkatársakban mintegy másfél évvel ezelőtt ötlött fel egy „olvasmányos, izgalmas, sokak által ismert helyszíneken játszódó és a diákok érdeklődését felkeltő” oktatási segédanyag elkészítésének gondolata. Mivel az intézet oktatói közül jó néhányan rajonganak a filmekért, a tudományos-fantasztikus történetekért, kézenfekvőnek tűnt, hogy a Star Wars-bolygók szolgáljanak helyszínként a történetben.

Az elmúlt egy évben a természettudományi kar tizenhat munkatársa és két külső szakértő készítette el az új oktatóanyagot, a „kyberkristályokat kereső fejvadász tizenkét fejezetből álló történetét”, amelyben a Star Wars-filmekből vett helyszínek adnak hátteret a hagyományos földrajzoktatásban tárgyalt témakörökhöz. Az ismert közegben, újszerű cselekményeken keresztül egy missziót teljesít a főhős, aki küldetése során a legkülönfélébb események, helyszínek, jelenségek sodrában kalandozva jut el a végső célig – foglalták össze a történetet a PTE közleményében.

Kiemelték: a kötet fontos földrajzi összefüggéseket, alapfogalmakat magyaráz meg, és sokszínű, változatos cselekményen keresztül mutat be olyan természeti, társadalmi és gazdaságföldrajzi folyamatokat, amelyek tanulása, feldolgozása a hagyományos keretek között nehézségeket okozhat. A természettudományok iránt érdeklődők figyelmének felkeltésére hivatott kötet nyomtatásban és elektronikus formában jelenik meg a nyáron, s ingyenesen lesz elérhető. A May the 4th – A Star Wars-világnapon, ma ízelítőt kaphatnak az érdeklődők a kötetről, a készítésének kulisszatitkairól és a legfontosabb üzenetéről. Emellett további részleteket is elárulnak a szerzők és a szerkesztők arról, hogy kiknek ajánlják ezt az összeállítást. A mai online eseményről bővebb tájékoztatás a Star Wars Világnap a #pecsifoldrajzon: Galaktikus Geográfia bemutató és kerekasztal-beszélgetés című Facebook-esemény oldalán található.