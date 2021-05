Szezonnyitás a Mini Erdély Parkban

Már februárban elkezdtek dolgozni, az időjárás azonban folyamatosan beleszólt a terveikbe, három hete még állt a hó a Székelyudvarhely környéki hegyeken. A munkálatok vége viszont most már nagyon közel van, bíznak benne, három-négy héten belül sikerül befejezniük. A kapu mellé leürített kockakő és a gyepszőnyeg lehelyezése látogatásunk idején is folyt.

A park további fejlesztéséről Fazakas Szabolcs elárulta, érkeznek még makettek minden régióhoz, illetve lesz kisvonat is, melyhez a napokban elkezdik lefektetni a síneket, hogy a „mini székely gőzös” lehessen a park egyik szenzációja.

A makettek tavaly évközben is folyamatosan érkeztek, kb. 50 darabbal zárták 2020-at. Jelenleg körülbelül 80 „épületük” van, a cél pedig 104. A következő héten is érkezik hat új makett, közöttük néhány olyan érdekes darab, mint a vadregényes Ada Kaleh szigete vagy a herkulesfürdői, monarchiabeli lenyűgöző fürdőépület. Szabolcs kiemelte, ezek nyilván nem mind Erdélyben helyezkednek el, de úgy véli, valahol Erdély részét is képezik. Tökéletes példa erre a felfogásra a Peleș-kastély, amelynek kicsinyített mását pontosan a park bejáratánál helyezték el. A parkvezető elmondta: nem szégyellik megmutatni a Kárpátok déli részét sem, hiszen ez egy multikulturális park, és erre az irányvonalra sok pozitív visszajelzés érkezett a turistáktól.

A makettek különböző méretarányúak, ám mint Szabolcs elmondta, elsősorban ezek kiállítási értékét tartották szem előtt, nem pedig azt, hogy egymáshoz viszonyítva arányosak legyenek: „például a berethalmi erődtemplom a rozsnyói várhoz viszonyítva nagyon kicsi lett volna, az algyógyi körkápolna pedig akkora lenne, mint egy pohár”. Idővel a maketteknél a méretarányokat is fel fogják tüntetni. Az időbeli elhelyezés sem egységes, itt is inkább arra törekedtek, hogy az épületeket virágkorukban ábrázolják.

A terjeszkedésről Szabolcs kedvünkért háromszéki példákat hozott fel: a zabolai Mikes-kastélyt a hét folyamán helyezik el, és készül a sepsiszentgyörgyi vártemplom is. Elmondta, a cél ugyan 104 makett, de nem ragaszkodnak ehhez a felső határhoz, hiszen „közbe-közbe kerülnek érdekes épületek, például a Bánátban találtam egy templomot, amely az esztergomi bazilika kicsinyített változata, és azt természetesen kiállítjuk majd”. Továbbá lesz bivalyos szekér is, amely a turistákat szállítja, valamint a kisvasútnak egy hídja, amelyet a máramarosi Urmánczy-hídról mintáztak, ez egyben alagútként is szolgál. Céljuk maradandó élményt nyújtani gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A park közepén elhelyezkedő, mostani állapotában nem túlságosan csalogató egykori vállalati villa kapcsán Szabolcs elárulta, hogy terveik közé tartozik felújítása és átalakítása Mini Erdély Szállóvá, jelenleg várnak az építési engedélyre. A romos épület nem kivétel, a park megalapítása előtt Szejkefürdő egésze nagyon leromlófélben volt, viszont amióta ők ott vannak, kezdett ismét alakot ölteni, tavaly több mint 54 ezer turista látogatta meg a parkot.

Fazakas Szabolcs szükségesnek tartja az ilyen típusú turistalátványosságokat, mivel Székelyföld nagyon jól áll szálláshelyek szempontjából, de a szolgáltatásokkal még gondok vannak. Ebből kiindulva szeretnének jövőben egy óriásbogár-parkot is létesíteni a szemközti domboldalban a rozsnyói dinópark mintájára.

Váry-Sylvester Péter