Szekely államtitkár úgy véli, a jelenléti oktatás visszatérése során sok tananyag pótolható, valószínű, ez a folyamat a jövő tanév végéig tart, de a közösségi alkalmazkodás tekintetében szerinte iskolai tanácsadókra, pszichológusokra van szükség, akik az elszigeteltségbe burkolózókat kimozdítják magányukból. Szerinte egy év veszteségeit kell pótolni, ami nem könnyű. Jelenleg uniós forrásokból finanszírozott program segítségével országosan 160 ezer diák felzárkóztatása van folyamatban, s ígéret van arra, hogy jövőben étkeztetéssel bővítenék ki a programot, és még több tanulónak segítenének a lemaradások pótlásában – részletezte az államtitkár a Háromszéknek.

Az oktatás terén elég jól működik a digitális eszközhasználat, de a diákok elveszítették azt a képességüket, hogyan kell tanulni, hisz ennek is módszere van – mondta az államtitkár. Szerinte másként kell dolgozni, mint a pótló órákon, itt nagy a veszteség az önbizalom, önértékelés terén is, sok gyermeknek nehéz alkalmazkodni a közösséghez, mert sokat dolgoztak egyedül, elszigetelten, nem működik annyira a csapatmunka, mint régen, ezt újra kell tanulni. Jó lenne, ha az iskolapszichológusokon kívül lenne egy egyezmény a pszichológuskamarával, hogy biztosítsanak tanácsadást a diákoknak. Voltak olyan veszteségek, amelyek nem mérhetőek órában, tananyagban, de látszik a gyermekek viselkedésén a változás, és ha nem segítjük őket a társadalomba való visszailleszkedésben, akár szakemberekkel is, akkor nem tudunk haladni a tananyaggal sem, mert a diák nem érzi jól magát – véli a szakember. Létezik továbbá a félelem, hogy megbetegszenek, ha iskolába mennek, de ha azt megmondjuk nekik, hogy az iskola nem fertőz, hanem nevel, akkor talán célt érünk – hangsúlyozza az államtitkár.

A végzős osztályokra vonatkozóan Szekely államtitkár kérdésünkre azt mondta, nem feltételezi, hogy a korábbi éveknél kevesebben vennének részt a nyolcadikosok országosan egységes felmérőjén és az érettségin, mint a korábbi években, ezt szerinte a próbavizsgák jelenléti számai is igazolják, de azt elvárják, hogy akinek lehetősége van, teljes gőzzel készüljön a vizsgákra. Akinek a nyolcadikosok közül betegség miatt halasztania kell, az két hét múlva vizsgázhat, a pótérettségit idén is több hét eltéréssel tartják – mondotta.

Összességében az államtitkár optimista, szerinte a tananyagot idővel pótolni lehet, a legfontosabb kompetenciákat el lehet sajátítani, a készségeket fejleszteni, ami pedig a közösségi magatartás jegyeit illeti, szerinte az egyénen és környezetén múlik, milyen irányba mutat ez egyénenként. A tanév végi zárást és a vizsgákat a beütemezett terv szerint tartják, kérdés, az érintett középiskolás diákok közül hányan fejezik be választott tanulmányaikat érettségivel, a nyolcadikosok milyen szakmát választanak, a szakiskolás végzősök pedig hol hasznosítják gyakorlati szaktudásukat. A szerdán újrainduló oktatás következő két hónapja sok mindenre választ adhat.