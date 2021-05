Egy felnőtt medve jár be rendszeresen múlt szerda óta Mikóújfaluba, két vendéglátóhelyre, valamint egy magánházba is betört – tájékoztatta lapunkat Demeter Ferenc polgármester. Az elöljáró elmondása szerint a tavaly szerencséjük volt, egyetlen nagyvad sem ment be a településre, most viszont már több rendben, vasárnapról hétfőre virradó éjjel ráadásul komoly károkat okozott az egyik vendéglátóhelyen. Az önkormányzat a helyzetről értesítette az illetékes hatóságokat.