Az igazgató elmondása szerint a népszámlálásnak három szakasza lesz. Az első technikai jellegű, a lakosságnyilvántartó hivatalok nyilvántartásai alapján és más adminisztratív forrásokból gyűjtenek be olyan adatokat, amelyeket alapként használnak majd a második és harmadik szakaszban. Ez várhatóan 2022. február elseje és március 13-a között történik majd meg. A második fordulóra március 14. és május 15. között kerül sor, ez lesz az „önmegszámlálás” időszaka, amikor a népszámlálás honlapjára fellépve mindenki megadhatja a kért adatokat magáról, illetve a háztartásában élőkről. Mivel várhatóan nem mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy feltöltse a kért adatokat, így május 15. és július 17. között a kérdezőbiztosok felkeresik azokat a háztartásokat, amelyeknek tagjai nem kerültek be a nyilvántartásba, és elvégzik az adatfelvételt. Illés Andrea szerint az új szabályok értelmében a papír alapú kérdőíveket teljesen kizárják, a biztosok táblagépek segítségével, egy külön erre a célra létrehozott felületen rögzítik az adatokat. Az ügyvezető igazgató hozzátette: a határidő kitolása nem befolyásolja az adatok feldolgozását, ez a folyamat az eredeti terv szerint is 2023 decemberében zárult volna, a végső adatok ekkor látnak majd napvilágot, részleges adatokat a statisztikai hivatalok már korábban is közölni fognak – tette hozzá.

Az intézményvezető továbbá beszámolt az idén február 1. és március 31. között megszervezett „próbanépszámlásról” is, amelyben közel hatszáz sepsiszentgyörgyi és rétyi háztartás volt érintett. A tulajdonképpeni cenzusra való felkészülést szolgáló próba során felmérték, hogy egyebek mellett az adatgyűjtést, rendezést, tárolást, feldolgozást mennyire hatékonyan tudják lebonyolítani, illetve működőképes-e az önszámlálást biztosító informatikai rendszer. Emellett a lakosság hajlandóságát is mérték. A teszt ez alkalommal is az adatbázis előkészítésével indult, majd március 10. és 16. között zajlott az online adatfelvétel, március 22. és 31. között pedig a kérdezőbiztosok keresték fel az érintetteket. Illés Andrea szerint általánosságban jó fogadtatást tapasztaltak, a kérdőívek kitöltésénél sem észleltek komolyabb fennakadást, igaz a megkeresettek mindössze tíz százaléka vállalta, hogy maga tölti ki az internetes formanyomtatványokat. Annak kapcsán, hogy egyesek megtagadták a válaszadást a kérdezőbiztosoktól, az intézményvezető emlékeztetett mindenkit hogy ez (éppúgy, mint a félrevezető, hamis adatok közlése) kihágásnak minősül és ezertől ötezer lejig terjedő bírsággal sújtható.