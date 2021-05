Az órabérünk egyharmada az uniós átlagnak

Előző írásunk

Csak most jöttem rá, milyen szegényes ez a magyar nyelv. Tudniillik, nekünk mindenki, aki magyar, az magyar. A románoknak meg külön kifejezésük van a magyarországi magyarokra, akiket „ungur”-nak neveznek, és csak a romániai magyarokat magyarnak. (Ezek szerint mi lennénk az igazi magyarok?). És úgy néz ki, a magyarokkal nem is lenne baj, hiszen lám, még a kormány szekerének tolásába is beleállt az RMDSZ, bár az az igazság, hogy sok román politikus szerint az nem is a magyarok érdekeit képviseli, hanem az ungurokét. És bizony a magyarok szeretnék, ha a két ország viszonya valamelyest javulna.