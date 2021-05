Nyári melegre számíthatunk

Tovább tart a szeszélyes időjárás, az előrejelzés szerint a következő héten akár 29 fokot is mérhetnek a hőmérők az ország egyes régióiban.

Erdélyben is hirtelen felmelegedés várható: ezen a héten például napközben 16–21 fok között alakul a hőmérséklet, míg az éjjeli minimumok 2 és 9 fok között ingadoznak. A következő héten folytatódik a felmelegedés, május 10-ére akár 23, május 12-ére pedig már 26 fok is lehet nappal. A következő hét második felében enyhén csökken a hőmérséklet, de még így is 21 fok körül alakul a nappali maximum. A kéthetes időszak végére a hőmérséklet elvileg stabilizálódik, és az évszaknak megfelelő értékek között alakul majd.