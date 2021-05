Vissza az iskolapadba

A koronavírus-fertőzöttségi mutató alapján meghatározott forgatókönyvek szerint Háromszéken szerdától hatezer óvodás és több mint 13 ezer iskolás tér vissza a fizikai jelenléttel tartott tevékenységekre, hatezren továbbra is csak online vehetnek részt a tanórákon, közel háromezer általános és középiskolai végzős jövő hétfőig még vakációzik.

Lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, az iskolák felkészültek a nyitásra, mindenütt be tudják tartani a járványügyi előírásokat, hisz mindenki azt remélte, a hosszú vakáció után minden évfolyam visszatérhet a személyes jelenléttel tartott oktatásra. De nem ez történik, a településenkénti fertőzési mutató szabja meg, hol milyen forgatókönyv lesz érvényben – mondotta. Ahol a lakossághoz viszonyított 1 ezrelék alatti a fertőzések száma, ott minden óvodás és iskolás részt vehet a tantermi oktatásban, ahol ennél magasabb, ott az V–VII. és IX–XI. osztályosok távoktatásban folytatják tanulmányaikat. A speciális oktatásra nem vonatkoznak a korlátozások, a fertőzési mutatótól függetlenül minden életkorban személyes jelenléttel tanítanak.

A megyei tanfelügyelőség összesítése szerint szerdától 107 háromszéki oktatási egységben a zöld forgatókönyv van érvényben, ami minden óvodás és iskolás számára nyitott kapukat jelent, 196 tanodában az említett három gimnáziumi (V–VII.) és középiskolai (IX–XI.) osztály továbbra is otthonról követi a tanórákat. A városok közül Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót és Kovászna érintett a korlátozások terén, de sok kis település is szerepel a sárga forgatókönyves listán, ellenben ez csak ott jelent gondot, ahol gimnáziumi tagozat is működik.

Leginkább az V–VII. osztályosok sínylik meg a koronavírus-járvány miatti távoktatás hátrányait, mert egy igen érzékeny fejlődési szakaszban érinti őket a bezártság, és továbbra is ők azok, akiknek online módon kell tanulniuk – szögezte le a megyei főtanfelügyelő.