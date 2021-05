Vendégelőadás. Május 25-én, kedden vendégelőadással érkezik a Tamási Áron Színházba a Nagyvárad Táncegyüttes, mely 19 órától Katonaének című műsorát mutatja be a sepsiszentgyörgyi közönségnek. Jegyet vásárolni a központi jegyirodában, illetve előadás előtt egy órával lehet.

Színház

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR DIÁKSZÍNPAD legújabb bemutatója, a Lackfi János művei alapján készült Örök című összeállítás ma 18 órától látható a kovásznai Városi Művelődési Központban. Rendező: Molnár János. Az előadáson érvényesek a távolságtartási, maszkviselési és fertőtlenítési szabályok. A helyek száma korlátozott, a részvételi szándékot a 0744 364 250-es telefonszámon kell jelezni.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház ma, illetve május 8-án, szombaton és május 9-én, vasárnap 11 és 17 órától a Tündérek tenyerén című babaszínházi előadását játssza a társulat stúdiótermében. Ajánlott életkor 9 hónap–3 év, szülői vagy nagyszülői felügyelettel. Az előadás meghitt térben zajlik, amelybe jelen körülmények között legtöbb 15 szülőt és kisbabát tudnak befogadni. A játék időtartama kevesebb mint fél óra. További tudnivalók, valamint jegyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon igényelhető.

Zene

Az idei hangversenyévad következő koncertjére május 7-én, pénteken 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Ezúttal a Plugor Sándor Művészeti Líceum kórusainak és zenekarainak közös műsora örvendezteti meg a közönséget. Az előadásra érvényesek a 2020/2021-es hangversenyévadra váltott bérletek, emellett szabadeladásban is lehet jegyeket vásárolni, a teljes árú jegy 30, a kedvezményes 15 lejbe kerül. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatóak. A bérlettel rendelkező nézőknek az elő­adás előtti napokon helyjegyet kell váltaniuk a városi jegyirodában, telefon: 0267 312 104.

Könyvbemutató

Május 6-án, csütörtökön 18 órától az ozsdolai Zsögön Zoltán Művelődési Otthonban bemutatják Salamon Ferenc ny. magyartanár, helytörténész A kézdiszéki kisállattartás történetéből című könyvét. A szerzővel dr. Constantinescu Herman beszélget.

Kiállítás

A SZABADSÁG SZÍNEVÁLTOZÁSAI. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és alakjait felidéző, az intézmény képzőművészeti és történelmi gyűjteményeinek műtárgyait egymással párbeszédbe állító kiállításon eddig be nem mutatott vagy újonnan vásárolt műtárgyakat láthat a nagyközönség. A tárlaton központi helyet foglal el a nagyváradi születésű Miklóssy Gábor (1912–1998) festőművész több alkotása, ezek között is kiemelt szerepet kap Gábor Áron című festménye, amely száz évvel a forradalmi események után készült, és amellyel nemrég gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Miklóssy Gábor festményei mellett olyan híres alkotók munkái is láthatóak, mint Gyárfás Jenő, Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, Szopos Sándor vagy Somogyi Győző. A képzőművészeti alkotásokat a történelmi gyűjtemény válogatott, külföldi kiállításon éppen nem szereplő darabjai egészítik ki. A tárlat május 21-ig látogatható hétfőtől szerdáig és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap 10–14 óráig.

BÁNYAI-SZABADOS KATALIN nagyváradi képzőművész egyéni tárlata május 8-ig látogatható a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében. A festményeiről, grafikáiról, linómetszeteiről ismert alkotónak Kovásznán a 2020-as országos karanténidőszak alatt létrejött nagy méretű, horgolással készült műalkotásait állították ki. A kiállítás társszervezője a nagyváradi Tibor Ernő Galéria. A belépés ingyenes.

GAZDÁNÉ OLOSZ ELLA KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIA. Újra megtekinthető a művésznő reprezentatív alkotásaiból álló gyűjteményes kiállítás a kovásznai Városi Művelődési Házban a városi könyvtár órarendje szerint: keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig). A belépés ingyenes. Látogatáskor kötelező a védőmaszk viselése és a kétméteres biztonsági távolság betartása a látogatók vagy családok között. További információk a 0770 420 087-es vagy a 0267 340 394-es telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.45-től Lassie hazatér (magyarul beszélő), 17 órától Scooby (románul beszélő), 19 órától Portré a lángoló fiatal lányról (román felirattal), 19.15-től Szótlan szív (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Ingyenes ügyintézés Dálnokban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16 és 18 óra között a dálnoki kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklám­irodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom, Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS. A Tega Rt. ma Maksán és Sepsibesenyőn, csütörtökön Dálnokban, pénte­ken Nagypatakon, május 10-én, hétfőn Nagyborosnyón és Kisborosnyón gyűjti a szelektív hulladékot. ú Felhívják a nagyborosnyói, kisborosnyói, kispataki, feldobolyi, cófalvi, lécfalvi és várhegyi lakosok figyelmét, hogy a Nagyborosnyó helyi önkormányzatával kötött szerződés értelmében a Tega ezentúl minden hét szerdáján szállítja el a hulladékot a felsorolt településekről.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán Zoltán Sándor gombaszakértő szerdán és pénteken 8 és 10, vasárnap pedig 9 és 11 óra között átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

ÚJ ELÉRHETŐSÉG. Május 4-én megváltozott a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség központi e-mail-címe, az új elektronikus postacím: ajofm.cv@anofm.gov.ro.

ILLETÉKFIZETÉS. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Sepsiszentgyörgy, Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBAJELENTŐ. Éjjel-nappal jelenthetik a sepsiszentgyörgyi lakosok a város utcai világításával kapcsolatos gondokat, egy hibás égőt vagy bármi mást. A közvilágítással kapcsolatos gondokat, észrevételeket a 0751 586 462-es telefonszámon bármilyen órában be lehet jelenteni, a kisebb meghibásodásokat (például a kiégett villanykörték cseréjét) 48 órán belül meg kell oldania a Flash Lighting részvénytársaságnak. Ha ez nem történik meg, a városháza munkatársait az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni a mulasztásról.