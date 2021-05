Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy

a gondos édesapa,

TAMÁSI ZOLTÁN

2021. május 2-án elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait május 6-án, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Elmegyek, mert el kell mennem... / Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom, / Tudjátok, kiket szerettem / A síron túl is örökké... imádom!

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

du.

„Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.”

(Jn. 14,19)

Az április 4-én elhunyt és örök nyugalomra helyezett középajtai születésű

sepsiszentgyörgyi

id. KELEMEN KÁLMÁNTÓL

2021. május 6-án 14 órakor veszünk végső búcsút a szotyori temetőben.

Részvétfogadás a sírnál.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1116516

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó testvér, nagynéni, sógornő, rokon,

a könyvelosztó volt

munkatársa,

KISS ERZSÉBET

79 éves korában hosszú

betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése 2021. május

7-én 13 órakor lesz a

sepsiszent­györgyi

közös temetőben.

A gyászoló család

4321619

„valaki jár a fák hegyén / vajon amikor zuhanok / meggyújt-e akkor még az én / tüzemnél egy új csillagot” (Kányádi Sándor)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó, feleség, anya, nagymama, testvér, anyós, rokon és barát,

NAGY IRÉN

fáradhatatlan és mindig

szerető szíve életének 70.

évében megszűnt dobogni.

Temetésére 2021. május 5-én 14 órakor kerül sor az árkosi temetőben.

A részvétfogadás a jelenlegi helyzetre való tekintettel

elmarad.

A gyászoló család

1115609

Fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. BARTOS GYULÁNÉ

SINKA JULIANNA

életének 92. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunkat 2021.

május 6-án 14 órakor

helyezzük örök nyugalomra a sepsibodoki ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4321610

Fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni

özv. DIMA ALBERTNÉ

BÁLINT ILONA

életének 88. évében

csendesen elhunyt.

Földi maradványait 2021.

május 5-én 14 órakor

helyezzük örök nyugalomra a zágoni ravatalozóháztól.

A gyászoló család

4321603



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Nagy Irénke

elhunyta alkalmából.

Dáncsuly Ferenc

és családja

du

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Barti Istvánnak és családjának fiuk elvesztése miatt érzett fájdalmukban.

A Tamási Áron Színház

munkaközössége

du.

Őszinte részvétünket fejezzük ki MIHÁLY KLÁRIKA tanítónő elhunyta alkalmából

a hozzátartozóinak.

Vajda Ilonka és a még élő

évfolyamtársai

4321604



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik HERCZEGH RÁKOSI SAROLTA és férje, HERCZEGH MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjukra virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

A gyászoló család

4321605



Megemlékezés

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, /Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Szomorú szívvel emlékezünk a mi drága szüleinkre, az oltszemi születésű PÁL JÓZSEFRE és a csíklázárfalvi születésű PÁL MARGITRA haláluk első évfordulóján. Megemlékező szentmise értük május 5-én, szerdán 18 és május 6-án 7.30 órakor lesz a Krisztus Király-templomban, valamint május 8-án, szombaton a sepsiszentgyörgyi vártemplomban. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4321593

„Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.” (Kosztolányi) Szeretettel emlékezünk az olaszteleki

FERENCZ ANDRÁSRA

halálának 5. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4321609

Egy könnycsepp szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel,

az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emlékezünk

NYÁGULY ÁRPÁD

SZABOLCSRA halálának

második évfordulóján.

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Bánatos szüleid

4321617

Egy novemberi reggelen életed véget ért, bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Voltak még terveid, nem készültél menni, családod körében akartál még élni. Hívott az Úr, el kellett indulni, időt nem hagyott rá, hogy el tudjál búcsúzni. Sírva gondolunk mindennap mosolygó arcodra, életkedvet adó biztatásaidra. Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi

ifj. KUTI GYULÁRA,

akinek szíve hat hónapja

megszűnt dobogni.

Pihenése legyen békés.

Szerettei

1116512