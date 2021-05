A olténiai csapat a rangsorban a harmadik, a háromszéki alakulat a negyedik helyét foglalja el, a Marinos Ouzounidis irányította Craiova előnye hét pont a sepsiszentgyörgyi együttes előtt. Az áprilisi mérkőzésen gól nélküli döntetlen született, ma pedig tizenkettedszer csapnak össze a román élvonalban. A Sepsi OSK korábban háromszor tudta legyőzni craiovai ellenfelét, 2018 júliusában és 2019 novemberében hazai környezetben diadalmaskodott. Leo Grozavu együttese a felsőházi rájátszásban kétszer győzött, egyszer osztozkodott a pontokon és kétszer kikapott, míg a Craiova a playoff odavágó-sorozatában két döntetlen és két győzelem mellett mindössze egy mérkőzést vesztett el, vasárnap az Academica Clinceni egy öngóllal bizonyult jobbnak.

„Kezdődik a felsőházi rájátszás visszavágója, a folytatásban pedig három nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Ismét a rangsor első három helyezettjével játszunk, amelyek a bajnoki címért harcolnak, a játékosaik egyénileg és csapatban is értékesek. Nincs rajtunk nyomás, örültünk az eddigi öt mérkőzésnek, amelyek izgalmasak voltak, és az, hogy erős ellenfelekkel játszottunk, minket is ösztönzött. Vannak elvárásaink, hiszen nem akarunk csak megjelenni a pályán és semmi egyebet hozzátenni, a folytatásban is igyekszünk pontokat szerezni. A negyedik helyért folytatott küzdelem továbbra is nyílt maradt, a rangsorban mögöttünk található csapatok felzárkóztak. Biztos vagyok benne, hogy egy érdekes visszavágóra számíthatunk” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

A szakember azt is elmondta, hogy szerinte a hátralévő mérkőzéseken a bajnoki címért küzdő együttesek nem veszítenek sok pontot, továbbá úgy véli, hogy minden begyűjtött pont sokat számíthat a végső rangsor kialakulásában. Hozzátette, hogy a csapaton érezhető a fáradtság, a legutóbbi találkozó során a játékosokból hiányzott a frissesség, ami meglátszott a végeredményen is. Reméli, a fáradtságot le tudják küzdeni, ugyanis vannak olyan labdarúgók, akiknek meg kell mutatniuk, hogy mire képesek, és bizonyítaniuk kell, nem hiába vannak a keretben.

A 6. forduló további programja: * playoff: Academica Clinceni–Kolozsvári CFR (csütörtök, 17 óra), FC Botoșani–FCSB (csütörtök, 19.45 óra) * playout: Astra Giurgiu–Aradi UTA (ma, 12 óra), FC Hermannstadt–FC Vii­torul (ma, 14.15 óra), Jászvásári Politehnica–FC Dinamo (ma, 16.30 óra), FC Argeș–FC Volun­tari (csütörtök, 14.30 óra). (miska)