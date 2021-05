A háromszéki pontvadászat utolsó köre kisebb meglepetéssel zárult, hiszen az idényben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó CF Tuning (Tót Attila, Szász Ernő, Farkas Levente, Tóth Géza) szoros meccsen vereséget szenvedett a Backspin Effect csapatától, de ezzel a botlással is simán bezsebelte a bajnoki címet. A Vaskéz könnyed diadalt aratott a The 5 Fightersszel szemben, a bronz­érmes Ringispir kiütötte a Vulturii csapatát, továbbá nyert a Topspin és a Cameleonii is.

Az eredmények: Vaskéz–The 5 Fighters 5–1, Ringispir–Vulturii 8–1, Topspin–Öregfiúk 7–2, Csíki Negyed–Cameleonii 0–9, Backspin Effect–CF Tuning 5–4, Vulturii–Unikum 7–2, a Rákosi Törekvés és a Nagyajta állt.

A végső rangsor: 1. CF Tuning 22 pont, 2. Nagyajta (119–76) 18 pont, 3. Ringispir (127–60) 18 pont, 4. Vulturii 16 pont, 5. Vaskéz 15 pont, 6. Cameleonii 14 pont, 7. Rákosi Törekvés 11 pont, 8. Backspin Effect 10 pont, 9. Topspin 9 pont, 10. Unikum 6 pont, 11. The 5 Figh­ters 5 pont, 12. Öregfiúk 1 pont, 13. Csíki Negyed 0 pont.

A bajnokság támogatói: Aluco, Arix Impex, Depo, Sky Distrib, Endro, Bertis, Install All, Weekend, Reproflex, Bordás László, Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság.

Díjkiosztás szombaton a sepsiszentgyörgyi Topspin asztalitenisz-teremben, ahol ezúttal egy egyéni viadalra is sor kerül. (tibodi)